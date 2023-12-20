https://ukraina.ru/20231220/1052277931.html

Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина

Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина - 20.12.2023 Украина.ру

Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина

Ключевым решением президента России Владимира Путина, изменившим роль парламента в процессе принятии государственных решений, стала передача части собственных полномочий гражданам страны

2023-12-20T15:53

2023-12-20T15:53

2023-12-20T15:53

новости

вячеслав володин

владимир путин

федеральное собрание

заседание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_0:129:3018:1826_1920x0_80_0_0_7e53e2c21cc8d7fc007b4c83508d639e.jpg

Об этом рассказал председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ."Мало кто из глав государств пойдет на то, чтобы свои полномочия отдать гражданам страны. Это сделал Путин. Он отдал часть своих полномочий гражданам, для того, чтобы избиратели через депутатов назначали министров, премьеров, председателей правительства, и чтобы была постоянная связь между жителями нашей страны и исполнительной власти через своих депутатов". – отметил Володин.По его словам, сегодня видно, насколько это решение президента было правильным."Мы так устроены - ответственность на себя брать не особо хотим. А если что-то получается, мы хотим быть сопричастными. Решение привело к тому, что, обсуждая вопросы с правительством, мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы, инициативы, стали более вдумчиво их обсуждать", - заявил парламентарий.Володин подчеркнул, что новы этап развития российского парламентаризма наступил тогда, когда Государственная дума получила возможность влиять на решения и формировать правительство своей страны.

https://ukraina.ru/20231220/1052277448.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав володин, владимир путин, федеральное собрание, заседание