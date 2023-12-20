Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина - 20.12.2023 Украина.ру
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Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина
Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина - 20.12.2023 Украина.ру
Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина
Ключевым решением президента России Владимира Путина, изменившим роль парламента в процессе принятии государственных решений, стала передача части собственных полномочий гражданам страны
2023-12-20T15:53
2023-12-20T15:53
новости
вячеслав володин
владимир путин
федеральное собрание
заседание
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Об этом рассказал председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ."Мало кто из глав государств пойдет на то, чтобы свои полномочия отдать гражданам страны. Это сделал Путин. Он отдал часть своих полномочий гражданам, для того, чтобы избиратели через депутатов назначали министров, премьеров, председателей правительства, и чтобы была постоянная связь между жителями нашей страны и исполнительной власти через своих депутатов". – отметил Володин.По его словам, сегодня видно, насколько это решение президента было правильным."Мы так устроены - ответственность на себя брать не особо хотим. А если что-то получается, мы хотим быть сопричастными. Решение привело к тому, что, обсуждая вопросы с правительством, мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы, инициативы, стали более вдумчиво их обсуждать", - заявил парламентарий.Володин подчеркнул, что новы этап развития российского парламентаризма наступил тогда, когда Государственная дума получила возможность влиять на решения и формировать правительство своей страны.
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новости, вячеслав володин, владимир путин, федеральное собрание, заседание
Новости, Вячеслав Володин, Владимир Путин, федеральное собрание, заседание

Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина

15:53 20.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Ключевым решением президента России Владимира Путина, изменившим роль парламента в процессе принятии государственных решений, стала передача части собственных полномочий гражданам страны
Об этом рассказал председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ.
"Мало кто из глав государств пойдет на то, чтобы свои полномочия отдать гражданам страны. Это сделал Путин. Он отдал часть своих полномочий гражданам, для того, чтобы избиратели через депутатов назначали министров, премьеров, председателей правительства, и чтобы была постоянная связь между жителями нашей страны и исполнительной власти через своих депутатов". – отметил Володин.
По его словам, сегодня видно, насколько это решение президента было правильным.
"Мы так устроены - ответственность на себя брать не особо хотим. А если что-то получается, мы хотим быть сопричастными. Решение привело к тому, что, обсуждая вопросы с правительством, мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы, инициативы, стали более вдумчиво их обсуждать", - заявил парламентарий.
Володин подчеркнул, что новы этап развития российского парламентаризма наступил тогда, когда Государственная дума получила возможность влиять на решения и формировать правительство своей страны.
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страныОб этом председатель Государственной Думы России заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ
 
НовостиВячеслав ВолодинВладимир Путинфедеральное собраниезаседание
 
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