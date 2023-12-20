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Ответственно и без демагогии. Володин о вкладе Путина в развитие российского парламентаризма

Ответственно и без демагогии. Володин о вкладе Путина в развитие российского парламентаризма - 20.12.2023 Украина.ру

Ответственно и без демагогии. Володин о вкладе Путина в развитие российского парламентаризма

За всего лишь 30 лет Россия прошла путь от слабого, разваливающегося государства к сильнейшей европейской экономике, которая входит в пятерку мировых

2023-12-20T15:29

2023-12-20T15:29

2023-12-20T15:29

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вячеслав володин

федеральное собрание

владимир путин

заседание

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Об этом заявил председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ.По его словам, параллельно с развитием страны, развивался и современный российский парламентаризм."Надо сказать, что не сразу все получалось. Были и склоки, драки, принималось огромное количество решений, которые не были финансово обеспечены. Ситуация изменилась кардинально к лучшему, когда президентом был избран Владимир Путин", - рассказал Володин.Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин с первых шагов своей работы, обращаясь к Федеральному собранию, озвучил цели и задачи российского парламентаризма, сказав об ответственности, которая должна быть при принятии решений и вреде демагогии и словоблудия, которые разрушительны для нашего государства."Именно отсюда можно брать точку отчета развития нашего парламентаризма", - отметил Володин.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вячеслав володин, федеральное собрание, владимир путин, заседание