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Ответственно и без демагогии. Володин о вкладе Путина в развитие российского парламентаризма
Ответственно и без демагогии. Володин о вкладе Путина в развитие российского парламентаризма - 20.12.2023 Украина.ру
Ответственно и без демагогии. Володин о вкладе Путина в развитие российского парламентаризма
За всего лишь 30 лет Россия прошла путь от слабого, разваливающегося государства к сильнейшей европейской экономике, которая входит в пятерку мировых
2023-12-20T15:29
2023-12-20T15:29
2023-12-20T15:29
новости
вячеслав володин
федеральное собрание
владимир путин
заседание
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Об этом заявил председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ.По его словам, параллельно с развитием страны, развивался и современный российский парламентаризм."Надо сказать, что не сразу все получалось. Были и склоки, драки, принималось огромное количество решений, которые не были финансово обеспечены. Ситуация изменилась кардинально к лучшему, когда президентом был избран Владимир Путин", - рассказал Володин.Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин с первых шагов своей работы, обращаясь к Федеральному собранию, озвучил цели и задачи российского парламентаризма, сказав об ответственности, которая должна быть при принятии решений и вреде демагогии и словоблудия, которые разрушительны для нашего государства."Именно отсюда можно брать точку отчета развития нашего парламентаризма", - отметил Володин.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вячеслав володин, федеральное собрание, владимир путин, заседание
Ответственно и без демагогии. Володин о вкладе Путина в развитие российского парламентаризма
За всего лишь 30 лет Россия прошла путь от слабого, разваливающегося государства к сильнейшей европейской экономике, которая входит в пятерку мировых
Об этом заявил председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин 20 декабря в ходе заседание Совета законодателей, посвященного 30-летию Федерального Собрания РФ.
По его словам, параллельно с развитием страны, развивался и современный российский парламентаризм.
"Надо сказать, что не сразу все получалось. Были и склоки, драки, принималось огромное количество решений, которые не были финансово обеспечены. Ситуация изменилась кардинально к лучшему, когда президентом был избран Владимир Путин", - рассказал Володин.
Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин с первых шагов своей работы, обращаясь к Федеральному собранию, озвучил цели и задачи российского парламентаризма, сказав об ответственности, которая должна быть при принятии решений и вреде демагогии и словоблудия, которые разрушительны для нашего государства.
"Именно отсюда можно брать точку отчета развития нашего парламентаризма", - отметил Володин.