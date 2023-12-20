Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад - 20.12.2023 Украина.ру
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Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад
Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад - 20.12.2023 Украина.ру
Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-12-20T15:02
2023-12-20T15:02
видео
ростислав ищенко
демократическая партия
республиканцы
республиканская партия
сша
россия
украина
харьков
владимир путин
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00:52 - Как можно освободить Харьков? 01:23 - Что важнее для Байдена и демократов: помощь для Украины или отказ от требований республиканцев по стене с Мексикой и миграционной политике? 04:23 - Возможна ли новая ВОВ или Третья Мировая через пару десятков лет? 09:58 – Президентские выборы в России: может ли кто-то составить конкуренцию Путину? 19:02 – Позиция Испании, Австрии, Чехии и Словакии по Украине; 21:35 – Выборы и российское наступление; 23:00 - По каким признакам режим на Украине считается нацистским? 35:08 – Как власть должна поступить с бойцами АТО, бежавшими в Россию? 44:05 – В чём армия НАТО превосходила армию СССР? 46:55 – Будет ли Украина отдавать долги? 50:10 – О наших достижениях за этот год; 52:50 - Почему РФ полноценно задумалась об импортозамещении только после начала СВО?
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видео, ростислав ищенко, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, сша, россия, украина, харьков, владимир путин, джо байден, сво, спецоперация, наступление, вов, выборы, власть, сергей шойгу, украинцы, ссср, нато, экономика, импортозамещение, видео
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Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад

15:02 20.12.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:52 - Как можно освободить Харьков?
01:23 - Что важнее для Байдена и демократов: помощь для Украины или отказ от требований республиканцев по стене с Мексикой и миграционной политике?
04:23 - Возможна ли новая ВОВ или Третья Мировая через пару десятков лет?
09:58 – Президентские выборы в России: может ли кто-то составить конкуренцию Путину?
19:02 – Позиция Испании, Австрии, Чехии и Словакии по Украине;
21:35 – Выборы и российское наступление;
23:00 - По каким признакам режим на Украине считается нацистским?
35:08 – Как власть должна поступить с бойцами АТО, бежавшими в Россию?
44:05 – В чём армия НАТО превосходила армию СССР?
46:55 – Будет ли Украина отдавать долги? 50:10 – О наших достижениях за этот год;
52:50 - Почему РФ полноценно задумалась об импортозамещении только после начала СВО?
 
ВидеоРостислав ИщенкоДемократическая партияреспубликанцыРеспубликанская партияСШАРоссияУкраинаХарьковВладимир ПутинДжо БайденСВОСпецоперациянаступлениеВОВвыборывластьСергей ШойгуукраинцыСССРНАТОэкономикаимпортозамещение
 
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