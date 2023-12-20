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Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад

Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад - 20.12.2023 Украина.ру

Нет Украины - нет долга: Ищенко о том, на какую компенсацию может рассчитывать Запад

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-12-20T15:02

2023-12-20T15:02

2023-12-20T15:02

видео

ростислав ищенко

демократическая партия

республиканцы

республиканская партия

сша

россия

украина

харьков

владимир путин

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00:52 - Как можно освободить Харьков? 01:23 - Что важнее для Байдена и демократов: помощь для Украины или отказ от требований республиканцев по стене с Мексикой и миграционной политике? 04:23 - Возможна ли новая ВОВ или Третья Мировая через пару десятков лет? 09:58 – Президентские выборы в России: может ли кто-то составить конкуренцию Путину? 19:02 – Позиция Испании, Австрии, Чехии и Словакии по Украине; 21:35 – Выборы и российское наступление; 23:00 - По каким признакам режим на Украине считается нацистским? 35:08 – Как власть должна поступить с бойцами АТО, бежавшими в Россию? 44:05 – В чём армия НАТО превосходила армию СССР? 46:55 – Будет ли Украина отдавать долги? 50:10 – О наших достижениях за этот год; 52:50 - Почему РФ полноценно задумалась об импортозамещении только после начала СВО?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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