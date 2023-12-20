Отель, куда отказались заселять бойцов СВО, закрылся - СМИ - 20.12.2023 Украина.ру
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Отель, куда отказались заселять бойцов СВО, закрылся - СМИ
Отель, куда отказались заселять бойцов СВО, закрылся - СМИ - 20.12.2023 Украина.ру
Отель, куда отказались заселять бойцов СВО, закрылся - СМИ
Отель "Добрыня" в Ростовской области закрылся после отказа заселять туда бойцов спецоперации, сообщил 20 декабря телеграм-канал Don Mash
2023-12-20T14:43
2023-12-20T14:43
новости
россия
ростовская область
отель
сво
спецоперация
военные
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Источник сообщил, что упоминание отеля пропало агрегаторов, дверь отеля закрыта, а на звонки никто не отвечает.Отель "Добрыня" расположен в районе города Миллерово. 18 декабря стало известно, что в отель отказались заселять бойцов СВО. Трое участников спецоперации, у которых закончился отпуск, планировали провести в отель одну ночь.Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных. По её словам, они иногда "плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют", пишет источник.Глава администрации района Олег Коваленко в своем телеграм-канале позднее объяснил, что военнослужащих не заселили в отель, так как не было подходящей комнаты."Номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет", написал он.По данным телеграм-канала, отель "Добрыня" принадлежит семье и.о. главы Миллерова. Гостиничный дом оформлен на сваху главы Людмилу Кукольник. Невестка Алёна работает там администратором. "Глава Локтев отказался от комментариев. А его сын Александр (ему принадлежит участок) сказал, что уже расторг договор с тёщей-арендатором, и бросил трубку", пишут Don Mash.
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новости, россия, ростовская область, отель, сво, спецоперация, военные
Новости, Россия, Ростовская область, отель, СВО, Спецоперация, военные

Отель, куда отказались заселять бойцов СВО, закрылся - СМИ

14:43 20.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБывшие бойцы "Вагнера" в спецназе "Ахмат" в зоне СВО
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Отель "Добрыня" в Ростовской области закрылся после отказа заселять туда бойцов спецоперации, сообщил 20 декабря телеграм-канал Don Mash
Источник сообщил, что упоминание отеля пропало агрегаторов, дверь отеля закрыта, а на звонки никто не отвечает.
Отель "Добрыня" расположен в районе города Миллерово. 18 декабря стало известно, что в отель отказались заселять бойцов СВО. Трое участников спецоперации, у которых закончился отпуск, планировали провести в отель одну ночь.
Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных. По её словам, они иногда "плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют", пишет источник.
Глава администрации района Олег Коваленко в своем телеграм-канале позднее объяснил, что военнослужащих не заселили в отель, так как не было подходящей комнаты.
"Номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет", написал он.
По данным телеграм-канала, отель "Добрыня" принадлежит семье и.о. главы Миллерова. Гостиничный дом оформлен на сваху главы Людмилу Кукольник. Невестка Алёна работает там администратором. "Глава Локтев отказался от комментариев. А его сын Александр (ему принадлежит участок) сказал, что уже расторг договор с тёщей-арендатором, и бросил трубку", пишут Don Mash.
Владимир Константинов
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