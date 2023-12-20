США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - Волков - 20.12.2023 Украина.ру
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США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - Волков
США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - Волков - 20.12.2023 Украина.ру
США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - Волков
Афганистан является центральной страной Средней Азии с точки зрения угрозы, которая в его северной части сформировалась для остальных республик региона и которой США управляют с помощью сложной системы, выстроенной за годы пребывания в этом государстве
2023-12-20T14:10
2023-12-20T14:28
средняя азия
афганистан
сша
угроза
система
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Такое мнение высказал аналитик Виталий Волков в ходе выступления на научной конференции "2023: предварительные итоги", которая 19 декабря прошла в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова в Москве.По словам Виталия Волкова, в 2023 году США полностью закрепили в Афганистане систему, которую можно назвать "динамической системой управления с переменной структурой". Поэтому укрепленное в общественном сознании представление о том, что американцы позорно сбежали из Кабула 15 августа 2021 году не соответствует действительности, и это уже признанный факт, отметил эксперт."На самом деле за этой картиной происходили совершенно другие процессы", - сказал Волков.Сам термин позаимствован из разработок советских ученных в сфере кибернетики и математического управления динамическими процессами, а создателем данной теории является Федор Левада, уточнил аналитик. По его словам, она имеет прямое отношение к Средней Азии не только потому, что она позволяет США, которые находятся в верху пирамиды управления, формировать угрозы для республик региона, а и потому что речь идет о включении самых стран региона в данную систему управления."В настоящее время происходит определенная "афганизация" Средней Азии не с точки зрения процессов гражданской войны, а именно с точки зрения сложного управления, в результате которого возникает угроза России, Ирану, Китаю, в перспективе возможно и Индии", - заявил Волков.При этом сам факт позорного бегства США из Афганистана как картинка, чрезвычайно популярная среди молодежи Средней Азии как пример возможного успеха определенной формы исламского государства* и победы над Западом, совершенно не противоречит самой системе, подчеркнул эксперт. Антиамериканизм тоже становится ее частью, добавил он."Процесс ментальной обработки населения сегодня чрезвычайно сложен. У меня есть гипотеза, что система, которая действует в Афганистане и переносится на весь регион, имеет своей целью сформировать некий смоделированный тип жителя Средней Азии, например, "экологичного талиба*", т.е. фундаменталиста, который вполне встраивается в систему зеленой энергетики", - уточнил Волков.Функционирование сложной система управления, которую США выстроили в Афганистане, эксперт объяснил на примере политической системы, которая на сегодняшний день сложилась в этой стране. Он напомнил, что у власти находится движение Талибан*, которое в двух центрах принятий решений – Кандагар и Кабул, имеет три разных борющихся друг с другом группы.На другой стороне стоят бывшие чиновники правительства Хамида Карзая, которые хотят вернуться во власть вхождением в инклюзивное правительство, как им это обещают западные протеже, продолжил Волков."Есть Вилаят Хорасан* и другие джихадистские группировки, которые утверждают, что они хотят установить не такой ислам, который предлагает Талибан*, а гораздо более справедливый. Они претендуют на то, чтобы этот ислам распространить на часть Средней Азии и другие регионы, в том числе и российские. И есть вооруженная оппозиция к талибам*, внутри которой можно выделить две основные группы – Фронт национального сопротивления Афганистана и Фронт свободы Афганистана", - напомнил Волков.По его словам, всеми четырьмя главными элементами политический системы Афганистана на сегодняшний день в значительной мере управляет группа внешних игроков – Турция, Катар, Пакистан, Великобритания, туда допускается Иран, допускается Китай, даже иногда Россия."Это нижний уровень. На верхнем уровне находятся США, которые за счет небольших денег только переключают акторов нижней системы управления. Условно говоря, они создают конкуренцию между турками и катарцами за контроль за афганскими аэропортами. При этом американцы умеют создавать напряжение между ними и, по необходимости, переключать систему. Сегодня они ту или иную группу талибов во власти ориентируют по каким-то вопросам на Китай, а завтра они вынуждены отказаться от Китая. Противоположной группе передается Китай, а этой группой руководят, например, турки", - рассказал аналитик.Волков сравнил данную систему с кубиком Рубика, когда технологи довольно простыми операциями могут создать любую конфигурацию будущего и человека этого будущего. Ей фактически невозможно противодействовать таким же образом, поэтому неэффективными будут попытки вводить какие-то антифейковые системы или вернуться просто к традиционной системе образования, даже если речь идет о советской, полагает эксперт."Советский человек является противодействием этой гибкой структуре, поскольку он содержит некую идею о ценностях. Но здесь главное научиться представлять, какие конфигурации могут быть сформированы. Например, в Бельгии во время антиковидных протестов я увидел, как легко через соцсети зеленая молодежь сопрягается с исламистскими группами на одних и тех же протестах, на одном и том же модуле", - привел пример аналитик.Виталий Волков считает, что в Средней Азии в 2024 и 2025 годах надо рассчитывать на резкое активирование этих механизмов политических технологий и формирования новых типов людей, даже просто на уровне моделей."Советский человек из Средней Азии уходит решительными темпами. Как мы можем противодействовать этому, какую цивилизационную перспективу мы можем дать этим странам? Для этого недостаточно просто говорить о том, что мы придерживаемся консервативных ценностей или что мы вернемся к нашей старой Центральной Азии. Здесь должны быть другие меры, в первую очередь меры, заложенные в сознании", - резюмировал Виталий Волков.*Террористическая организация, запрещенная в РФ
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
1
5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
средняя азия, афганистан, сша, угроза, система
Средняя Азия, Афганистан, США, угроза, система

США ушли из Афганистана, но кубик Рубика для управления оставили - Волков

14:10 20.12.2023 (обновлено: 14:28 20.12.2023)
 
© из личного архиваВиталий Волков интервью
Виталий Волков интервью
© из личного архива
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Афганистан является центральной страной Средней Азии с точки зрения угрозы, которая в его северной части сформировалась для остальных республик региона и которой США управляют с помощью сложной системы, выстроенной за годы пребывания в этом государстве
Такое мнение высказал аналитик Виталий Волков в ходе выступления на научной конференции "2023: предварительные итоги", которая 19 декабря прошла в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова в Москве.
По словам Виталия Волкова, в 2023 году США полностью закрепили в Афганистане систему, которую можно назвать "динамической системой управления с переменной структурой". Поэтому укрепленное в общественном сознании представление о том, что американцы позорно сбежали из Кабула 15 августа 2021 году не соответствует действительности, и это уже признанный факт, отметил эксперт.
"На самом деле за этой картиной происходили совершенно другие процессы", - сказал Волков.
Сам термин позаимствован из разработок советских ученных в сфере кибернетики и математического управления динамическими процессами, а создателем данной теории является Федор Левада, уточнил аналитик. По его словам, она имеет прямое отношение к Средней Азии не только потому, что она позволяет США, которые находятся в верху пирамиды управления, формировать угрозы для республик региона, а и потому что речь идет о включении самых стран региона в данную систему управления.
"В настоящее время происходит определенная "афганизация" Средней Азии не с точки зрения процессов гражданской войны, а именно с точки зрения сложного управления, в результате которого возникает угроза России, Ирану, Китаю, в перспективе возможно и Индии", - заявил Волков.
При этом сам факт позорного бегства США из Афганистана как картинка, чрезвычайно популярная среди молодежи Средней Азии как пример возможного успеха определенной формы исламского государства* и победы над Западом, совершенно не противоречит самой системе, подчеркнул эксперт. Антиамериканизм тоже становится ее частью, добавил он.
"Процесс ментальной обработки населения сегодня чрезвычайно сложен. У меня есть гипотеза, что система, которая действует в Афганистане и переносится на весь регион, имеет своей целью сформировать некий смоделированный тип жителя Средней Азии, например, "экологичного талиба*", т.е. фундаменталиста, который вполне встраивается в систему зеленой энергетики", - уточнил Волков.
Функционирование сложной система управления, которую США выстроили в Афганистане, эксперт объяснил на примере политической системы, которая на сегодняшний день сложилась в этой стране. Он напомнил, что у власти находится движение Талибан*, которое в двух центрах принятий решений – Кандагар и Кабул, имеет три разных борющихся друг с другом группы.
На другой стороне стоят бывшие чиновники правительства Хамида Карзая, которые хотят вернуться во власть вхождением в инклюзивное правительство, как им это обещают западные протеже, продолжил Волков.
"Есть Вилаят Хорасан* и другие джихадистские группировки, которые утверждают, что они хотят установить не такой ислам, который предлагает Талибан*, а гораздо более справедливый. Они претендуют на то, чтобы этот ислам распространить на часть Средней Азии и другие регионы, в том числе и российские. И есть вооруженная оппозиция к талибам*, внутри которой можно выделить две основные группы – Фронт национального сопротивления Афганистана и Фронт свободы Афганистана", - напомнил Волков.
По его словам, всеми четырьмя главными элементами политический системы Афганистана на сегодняшний день в значительной мере управляет группа внешних игроков – Турция, Катар, Пакистан, Великобритания, туда допускается Иран, допускается Китай, даже иногда Россия.
"Это нижний уровень. На верхнем уровне находятся США, которые за счет небольших денег только переключают акторов нижней системы управления. Условно говоря, они создают конкуренцию между турками и катарцами за контроль за афганскими аэропортами. При этом американцы умеют создавать напряжение между ними и, по необходимости, переключать систему. Сегодня они ту или иную группу талибов во власти ориентируют по каким-то вопросам на Китай, а завтра они вынуждены отказаться от Китая. Противоположной группе передается Китай, а этой группой руководят, например, турки", - рассказал аналитик.
Волков сравнил данную систему с кубиком Рубика, когда технологи довольно простыми операциями могут создать любую конфигурацию будущего и человека этого будущего. Ей фактически невозможно противодействовать таким же образом, поэтому неэффективными будут попытки вводить какие-то антифейковые системы или вернуться просто к традиционной системе образования, даже если речь идет о советской, полагает эксперт.
"Советский человек является противодействием этой гибкой структуре, поскольку он содержит некую идею о ценностях. Но здесь главное научиться представлять, какие конфигурации могут быть сформированы. Например, в Бельгии во время антиковидных протестов я увидел, как легко через соцсети зеленая молодежь сопрягается с исламистскими группами на одних и тех же протестах, на одном и том же модуле", - привел пример аналитик.
Виталий Волков считает, что в Средней Азии в 2024 и 2025 годах надо рассчитывать на резкое активирование этих механизмов политических технологий и формирования новых типов людей, даже просто на уровне моделей.
"Советский человек из Средней Азии уходит решительными темпами. Как мы можем противодействовать этому, какую цивилизационную перспективу мы можем дать этим странам? Для этого недостаточно просто говорить о том, что мы придерживаемся консервативных ценностей или что мы вернемся к нашей старой Центральной Азии. Здесь должны быть другие меры, в первую очередь меры, заложенные в сознании", - резюмировал Виталий Волков.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
 
Средняя АзияАфганистанСШАугрозасистема
 
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