https://ukraina.ru/20231220/1052265745.html
Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше
Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше - 20.12.2023 Украина.ру
Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита Евросоюза в Брюсселе, а также прокомментировал решение Молдавии о выходе из соглашения СНГ по миротворцам и ситуацию с военными базами НАТО на границе с Финляндией
2023-12-20T11:10
2023-12-20T11:10
2023-12-20T11:10
видео
александр носович
ес
польша
зарубежье
молдавия
выборы
украина
санду
сша
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00:35 - Итоги саммита ЕС в Брюсселе; 03:50 - Германия: призыв к перевооружению Европы; 05:52 - Решение Молдавии о выходе из соглашения СНГ о миротворцах; 08:20 - О политике нового премьера Польши Дональда Туска; 11:48 – Временные базы НАТО в Финляндии.
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052265592_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a0d06370b8cf90ee807836ec1d95804.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита Евросоюза в Брюсселе, а также прокомментировал решение Молдавии о выходе из соглашения СНГ по миротворцам и ситуацию с военными базами НАТО на границе с Финляндией
00:35
- Итоги саммита ЕС в Брюсселе; 03:50
- Германия: призыв к перевооружению Европы; 05:52
- Решение Молдавии о выходе из соглашения СНГ о миротворцах; 08:20
- О политике нового премьера Польши Дональда Туска; 11:48
– Временные базы НАТО в Финляндии.