https://ukraina.ru/20231220/1052265745.html

Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше

Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше - 20.12.2023 Украина.ру

Европа вооружается, Молдавия рвёт с СНГ, а базы НАТО всё ближе к России: Носович о том, что дальше

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита Евросоюза в Брюсселе, а также прокомментировал решение Молдавии о выходе из соглашения СНГ по миротворцам и ситуацию с военными базами НАТО на границе с Финляндией

2023-12-20T11:10

2023-12-20T11:10

2023-12-20T11:10

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александр носович

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00:35 - Итоги саммита ЕС в Брюсселе; 03:50 - Германия: призыв к перевооружению Европы; 05:52 - Решение Молдавии о выходе из соглашения СНГ о миротворцах; 08:20 - О политике нового премьера Польши Дональда Туска; 11:48 – Временные базы НАТО в Финляндии.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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