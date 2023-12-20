https://ukraina.ru/20231220/1052259432.html

Перекрёстные годы культуры должны укрепить дружбу между Россией и Китаем - Си Цзиньпин

Перекрёстные годы культуры должны укрепить дружбу между Россией и Китаем - Си Цзиньпин - 20.12.2023 Украина.ру

Перекрёстные годы культуры должны укрепить дружбу между Россией и Китаем - Си Цзиньпин

Годы российско-китайской культуры укрепят фундамент дружбы народов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая

2023-12-20T08:48

2023-12-20T08:48

2023-12-20T08:51

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"Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение", - заявил Си Цзиньпин.Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

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новости, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, михаил мишустин, русская культура, дружба