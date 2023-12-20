Перекрёстные годы культуры должны укрепить дружбу между Россией и Китаем - Си Цзиньпин
08:48 20.12.2023 (обновлено: 08:51 20.12.2023)
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Годы российско-китайской культуры укрепят фундамент дружбы народов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине, передаёт Центральное телевидение Китая
"Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение", - заявил Си Цзиньпин.
Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.
Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
08:43"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с РоссиейЦель достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов между Россией и Китаем выполнена с опережением, а отношения между странами строятся на крепком фундаменте взаимодействия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине