Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
08:31 20.12.2023 (обновлено: 08:41 20.12.2023)
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили журналисты РИА Новости
Си Цзиньпин подчеркнул, что в российско-китайских отношениях заложен крепкий фундамент взаимодействия.
"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — сказал лидер Китая.
Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
19 октября, 04:52Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.