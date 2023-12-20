Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Россия и Китай: сложное сотрудничество В Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.