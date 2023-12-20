Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - 20.12.2023 Украина.ру
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Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - 20.12.2023 Украина.ру
Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили журналисты РИА Новости
2023-12-20T08:31
2023-12-20T08:41
новости
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кнр (китай)
си цзиньпин
михаил мишустин
международные отношения
отношения
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Си Цзиньпин подчеркнул, что в российско-китайских отношениях заложен крепкий фундамент взаимодействия.Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
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новости, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, михаил мишустин, международные отношения, отношения
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, международные отношения, отношения

Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

08:31 20.12.2023 (обновлено: 08:41 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили журналисты РИА Новости
Си Цзиньпин подчеркнул, что в российско-китайских отношениях заложен крепкий фундамент взаимодействия.
"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — сказал лидер Китая.
Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
19 октября, 04:52
Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.
 
НовостиРоссияКитайКНР (Китай)Си ЦзиньпинМихаил Мишустинмеждународные отношенияотношения
 
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