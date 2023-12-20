Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума - 20.12.2023 Украина.ру
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Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума
Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума - 20.12.2023 Украина.ру
Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш для участи в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-20T08:16
2023-12-20T08:16
новости
россия
сергей лавров
марокко
лига арабских государств (лаг)
визит
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Предыдущее заседание в министерском формате прошло в Москве в апреле 2019 года. После этого планы проведения следующих сессий были скорректированы из-за начавшейся пандемии коронавируса.Это будет первая встреча в министерском формате за последние четыре года.Российско-арабский форум сотрудничества между Россией и Лигой арабских государств был учреждён в 2009 году.В Каире был подписан меморандум, который определил основные цели и задачи форума. В частности, это поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей лавров, марокко, лига арабских государств (лаг), визит
Новости, Россия, Сергей Лавров, Марокко, Лига арабских государств (ЛАГ), визит

Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума

08:16 20.12.2023
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш для участи в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости
Предыдущее заседание в министерском формате прошло в Москве в апреле 2019 года. После этого планы проведения следующих сессий были скорректированы из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Это будет первая встреча в министерском формате за последние четыре года.
Российско-арабский форум сотрудничества между Россией и Лигой арабских государств был учреждён в 2009 году.
В Каире был подписан меморандум, который определил основные цели и задачи форума. В частности, это поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов.
Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
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НовостиРоссияСергей ЛавровМароккоЛига арабских государств (ЛАГ)визит
 
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