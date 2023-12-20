Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий - 20.12.2023 Украина.ру
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Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий
Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий - 20.12.2023 Украина.ру
Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий
Организованное военное сопротивление киевского режима может закончиться уже весной, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-20T07:25
2023-12-20T07:28
новости
россия
запорожская область
евгений балицкий
сво
всу
украина
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По словам главы прифронтового российского региона, уже понятно, что украинская армия "не состоялась", как и Украина в целом."Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк... но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна - закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень - отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка", - сказал Балицкий.По его словам, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось националистических батальонов, которые ранее "показывали хорошую динамику боя". А дедушки или пацаны, из которых сегодня состоит украинская армия, не могут воевать или толком не обучены.Большой проблемой для украинской армии является разнокалиберность вооружений и неумение эксплуатировать разнообразную технику, для которой используются как разные запчасти, так и разная техника обучения. Также проблемой для ВСУ является и взаимодействие родов войск."Как нас учили в своё время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги", - добавил Балицкий.
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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, сво, всу, украина
Новости, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, СВО, ВСУ, Украина

Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий

07:25 20.12.2023 (обновлено: 07:28 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Организованное военное сопротивление киевского режима может закончиться уже весной, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости
По словам главы прифронтового российского региона, уже понятно, что украинская армия "не состоялась", как и Украина в целом.
"Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк... но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна - закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень - отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка", - сказал Балицкий.
По его словам, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось националистических батальонов, которые ранее "показывали хорошую динамику боя". А дедушки или пацаны, из которых сегодня состоит украинская армия, не могут воевать или толком не обучены.
Большой проблемой для украинской армии является разнокалиберность вооружений и неумение эксплуатировать разнообразную технику, для которой используются как разные запчасти, так и разная техника обучения. Также проблемой для ВСУ является и взаимодействие родов войск.
"Как нас учили в своё время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги", - добавил Балицкий.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
05:58
Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны В украинском экспертном сообществе обсуждают проблему защиты секретной информации, думают над истинным смыслом понятия "денацификация", определяют цену украинского гражданства и оценивают запасы прочности инфраструктуры страны. Для этого есть поводы.
 
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07:25Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий
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