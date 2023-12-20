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Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий

Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий - 20.12.2023 Украина.ру

Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий

Организованное военное сопротивление киевского режима может закончиться уже весной, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-20T07:25

2023-12-20T07:25

2023-12-20T07:28

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По словам главы прифронтового российского региона, уже понятно, что украинская армия "не состоялась", как и Украина в целом."Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк... но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна - закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень - отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка", - сказал Балицкий.По его словам, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось националистических батальонов, которые ранее "показывали хорошую динамику боя". А дедушки или пацаны, из которых сегодня состоит украинская армия, не могут воевать или толком не обучены.Большой проблемой для украинской армии является разнокалиберность вооружений и неумение эксплуатировать разнообразную технику, для которой используются как разные запчасти, так и разная техника обучения. Также проблемой для ВСУ является и взаимодействие родов войск."Как нас учили в своё время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги", - добавил Балицкий.

https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html

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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, сво, всу, украина