https://ukraina.ru/20231219/1052251651.html

Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин

Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин - 19.12.2023 Украина.ру

Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, как нужно реагировать на сообщения о нарастающих... Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T22:57

2023-12-19T22:57

2023-12-19T22:57

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украина

россия

всу

сво

спецоперация

алексей арестович

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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, как нужно реагировать на сообщения о нарастающих проблемах украинских войск, каким образом пропаганда киевского режима превращает сокрушительные поражения в видимость побед и дал свой прогноз относительно хода боевых действий в следующем году. 00:22 – почему скорый крах киевского режима не означает, что Россия может расслабиться?06:32 – украинцы "прозревают": реальное положение дел на фронте уже не удаётся скрыть, но последствия этого ещё предстоит осознать;13:22 – что придумывает украинская пропаганда для того, чтобы превратить провал "контрнаступа" в "перемогу";18:31 – насколько точное представление о ВСУ дают показания украинских пленных?24:28 – можно ли в армии думать о получении прибыли?33:05 – прогноз хода боевых действий в ходе спецоперации на следующий год.* В видео упоминаются Дмитрий Гордон, включённый в реестр иностранных агентов, и Алексей Арестович, внесённый в перечень террористов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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