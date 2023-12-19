Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин - 19.12.2023 Украина.ру
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Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин
Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин - 19.12.2023 Украина.ру
Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, как нужно реагировать на сообщения о нарастающих... Украина.ру, 19.12.2023
2023-12-19T22:57
2023-12-19T22:57
видео
украина
россия
всу
сво
спецоперация
алексей арестович
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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, как нужно реагировать на сообщения о нарастающих проблемах украинских войск, каким образом пропаганда киевского режима превращает сокрушительные поражения в видимость побед и дал свой прогноз относительно хода боевых действий в следующем году. 00:22 – почему скорый крах киевского режима не означает, что Россия может расслабиться?06:32 – украинцы "прозревают": реальное положение дел на фронте уже не удаётся скрыть, но последствия этого ещё предстоит осознать;13:22 – что придумывает украинская пропаганда для того, чтобы превратить провал "контрнаступа" в "перемогу";18:31 – насколько точное представление о ВСУ дают показания украинских пленных?24:28 – можно ли в армии думать о получении прибыли?33:05 – прогноз хода боевых действий в ходе спецоперации на следующий год.* В видео упоминаются Дмитрий Гордон, включённый в реестр иностранных агентов, и Алексей Арестович, внесённый в перечень террористов
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видео, украина, россия, всу, сво, спецоперация, алексей арестович, видео
Видео, Украина, Россия, ВСУ, СВО, Спецоперация, Алексей Арестович

Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин

22:57 19.12.2023
 
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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, как нужно реагировать на сообщения о нарастающих проблемах украинских войск, каким образом пропаганда киевского режима превращает сокрушительные поражения в видимость побед и дал свой прогноз относительно хода боевых действий в следующем году.

00:22 – почему скорый крах киевского режима не означает, что Россия может расслабиться?
06:32 – украинцы "прозревают": реальное положение дел на фронте уже не удаётся скрыть, но последствия этого ещё предстоит осознать;
13:22 – что придумывает украинская пропаганда для того, чтобы превратить провал "контрнаступа" в "перемогу";
18:31 – насколько точное представление о ВСУ дают показания украинских пленных?
24:28 – можно ли в армии думать о получении прибыли?
33:05 – прогноз хода боевых действий в ходе спецоперации на следующий год.

* В видео упоминаются Дмитрий Гордон, включённый в реестр иностранных агентов, и Алексей Арестович, внесённый в перечень террористов
 
ВидеоУкраинаРоссияВСУСВОСпецоперацияАлексей Арестович
 
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