Какие части Украины России точно не нужны и когда будет военный поход на Одессу - Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о том, как нужно реагировать на сообщения о нарастающих проблемах украинских войск, каким образом пропаганда киевского режима превращает сокрушительные поражения в видимость побед и дал свой прогноз относительно хода боевых действий в следующем году.
00:22 – почему скорый крах киевского режима не означает, что Россия может расслабиться?
06:32 – украинцы "прозревают": реальное положение дел на фронте уже не удаётся скрыть, но последствия этого ещё предстоит осознать;
13:22 – что придумывает украинская пропаганда для того, чтобы превратить провал "контрнаступа" в "перемогу";
18:31 – насколько точное представление о ВСУ дают показания украинских пленных?
24:28 – можно ли в армии думать о получении прибыли?
33:05 – прогноз хода боевых действий в ходе спецоперации на следующий год.
* В видео упоминаются Дмитрий Гордон, включённый в реестр иностранных агентов, и Алексей Арестович, внесённый в перечень террористов
00:22 – почему скорый крах киевского режима не означает, что Россия может расслабиться?
06:32 – украинцы "прозревают": реальное положение дел на фронте уже не удаётся скрыть, но последствия этого ещё предстоит осознать;
13:22 – что придумывает украинская пропаганда для того, чтобы превратить провал "контрнаступа" в "перемогу";
18:31 – насколько точное представление о ВСУ дают показания украинских пленных?
24:28 – можно ли в армии думать о получении прибыли?
33:05 – прогноз хода боевых действий в ходе спецоперации на следующий год.
* В видео упоминаются Дмитрий Гордон, включённый в реестр иностранных агентов, и Алексей Арестович, внесённый в перечень террористов