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Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой

Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой

Президент Украины несколько раз за время проведения большой пресс-конференции с журналистами пожаловался на недостаток времени. В частности, комментируя претензии нардепа Марьяны Безуглой об отсутствии плана военных действий на 2024 год у Главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский заявил, что не обращает внимания на "безрезультативные диалоги"

2023-12-19T21:33

2023-12-19T21:33

2023-12-19T21:41

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Соцсети Зеленский использует как площадку для передачи сигналов обществу, переписок с партнёрами. Говоря о баталиях Главкома и нардепа в сетях, президент подчеркнул, что "за кого-то ему стыдно". Во вторник, 19 декабря, прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась чуть больше часа. Всего на встречу с президентом прибыло около 200 украинских и зарубежных журналистов.*Facebook - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.

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новости, украина, владимир зеленский, марьяна безуглая, валерий залужный, всу, сво