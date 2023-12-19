Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой - 19.12.2023 Украина.ру
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Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой
Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой
Президент Украины несколько раз за время проведения большой пресс-конференции с журналистами пожаловался на недостаток времени. В частности, комментируя претензии нардепа Марьяны Безуглой об отсутствии плана военных действий на 2024 год у Главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский заявил, что не обращает внимания на "безрезультативные диалоги"
2023-12-19T21:33
2023-12-19T21:41
новости
украина
владимир зеленский
марьяна безуглая
валерий залужный
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Соцсети Зеленский использует как площадку для передачи сигналов обществу, переписок с партнёрами. Говоря о баталиях Главкома и нардепа в сетях, президент подчеркнул, что "за кого-то ему стыдно". Во вторник, 19 декабря, прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась чуть больше часа. Всего на встречу с президентом прибыло около 200 украинских и зарубежных журналистов.*Facebook - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.
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новости, украина, владимир зеленский, марьяна безуглая, валерий залужный, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Валерий Залужный, ВСУ, СВО

Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой

21:33 19.12.2023 (обновлено: 21:41 19.12.2023)
 
© скриншотВладимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
Владимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
© скриншот
Читать в
Президент Украины несколько раз за время проведения большой пресс-конференции с журналистами пожаловался на недостаток времени. В частности, комментируя претензии нардепа Марьяны Безуглой об отсутствии плана военных действий на 2024 год у Главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский заявил, что не обращает внимания на "безрезультативные диалоги"
"Я не занимаюсь этим, у меня нет времени на эти безрезультативные диалоги", – сказал президент.
Соцсети Зеленский использует как площадку для передачи сигналов обществу, переписок с партнёрами. Говоря о баталиях Главкома и нардепа в сетях, президент подчеркнул, что "за кого-то ему стыдно".

"Что касается Марьяны и Валеры – очень сложно. Они любят комментировать, лайкать в Facebook*, они то вместе на фронт ездят, то ругаются. Нам всем надо результат давать ежедневно", – добавил глава киевского режима.

Во вторник, 19 декабря, прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась чуть больше часа. Всего на встречу с президентом прибыло около 200 украинских и зарубежных журналистов.

*Facebook - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.
ВСУ
14 декабря, 11:40
Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте?Депутат украинского парламента предложила привлекать гражданских подрядчиков для выполнения тыловых операций, а военным поручить выполнение прямых обязанностей – исполнение боевых задач. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook*
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяВалерий ЗалужныйВСУСВО
 
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