Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой
21:33 19.12.2023 (обновлено: 21:41 19.12.2023)
© скриншотВладимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
© скриншот
Президент Украины несколько раз за время проведения большой пресс-конференции с журналистами пожаловался на недостаток времени. В частности, комментируя претензии нардепа Марьяны Безуглой об отсутствии плана военных действий на 2024 год у Главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский заявил, что не обращает внимания на "безрезультативные диалоги"
"Я не занимаюсь этим, у меня нет времени на эти безрезультативные диалоги", – сказал президент.
Соцсети Зеленский использует как площадку для передачи сигналов обществу, переписок с партнёрами. Говоря о баталиях Главкома и нардепа в сетях, президент подчеркнул, что "за кого-то ему стыдно".
"Что касается Марьяны и Валеры – очень сложно. Они любят комментировать, лайкать в Facebook*, они то вместе на фронт ездят, то ругаются. Нам всем надо результат давать ежедневно", – добавил глава киевского режима.
Во вторник, 19 декабря, прошла большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась чуть больше часа. Всего на встречу с президентом прибыло около 200 украинских и зарубежных журналистов.
*Facebook - экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.
14 декабря, 11:40Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте?Депутат украинского парламента предложила привлекать гражданских подрядчиков для выполнения тыловых операций, а военным поручить выполнение прямых обязанностей – исполнение боевых задач. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook*