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Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины

Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины

Количество людей, которые поддерживают Украину растёт, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции с журналистами. Этому, по словам президента, способствовал визит Зеленского в США

2023-12-19T21:10

2023-12-19T21:10

2023-12-19T21:46

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Зеленский добавил, что все оборонные западные компании находятся на стороне Киева. Они якобы попросили США сократить процесс передачи украинской армии необходимого вооружения, а президент Джо Байден обещал решить этот вопрос. Между тем, по информации западных СМИ поддержка Украины и необходимости поставлять в нее вооружения в большинстве стран Запада снизилась среди населения в последние полгода на 10-15 процентов Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, украина, сша, запад, сво, военная помощь, военная техника