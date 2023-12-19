Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины - 19.12.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины
Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины
Количество людей, которые поддерживают Украину растёт, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции с журналистами. Этому, по словам президента, способствовал визит Зеленского в США
2023-12-19T21:10
2023-12-19T21:46
новости
владимир зеленский
украина
сша
запад
сво
военная помощь
военная техника
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Зеленский добавил, что все оборонные западные компании находятся на стороне Киева. Они якобы попросили США сократить процесс передачи украинской армии необходимого вооружения, а президент Джо Байден обещал решить этот вопрос. Между тем, по информации западных СМИ поддержка Украины и необходимости поставлять в нее вооружения в большинстве стран Запада снизилась среди населения в последние полгода на 10-15 процентов Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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новости, владимир зеленский, украина, сша, запад, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Владимир Зеленский, Украина, США, Запад, СВО, военная помощь, военная техника

Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины

21:10 19.12.2023 (обновлено: 21:46 19.12.2023)
 
© скриншотВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© скриншот
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Количество людей, которые поддерживают Украину растёт, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции с журналистами. Этому, по словам президента, способствовал визит Зеленского в США
"Наши визиты в США имели именно такую цель – увеличить поддержку Украины. (...) Именно так сработал этот визит – на 20-30% увеличилась поддержка Украины", – сказал президент.
Зеленский добавил, что все оборонные западные компании находятся на стороне Киева. Они якобы попросили США сократить процесс передачи украинской армии необходимого вооружения, а президент Джо Байден обещал решить этот вопрос.
Между тем, по информации западных СМИ поддержка Украины и необходимости поставлять в нее вооружения в большинстве стран Запада снизилась среди населения в последние полгода на 10-15 процентов
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаСШАЗападСВОвоенная помощьвоенная техника
 
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