https://ukraina.ru/20231219/1052249794.html
Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины
Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины
Количество людей, которые поддерживают Украину растёт, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции с журналистами. Этому, по словам президента, способствовал визит Зеленского в США
2023-12-19T21:10
2023-12-19T21:10
2023-12-19T21:46
новости
владимир зеленский
украина
сша
запад
сво
военная помощь
военная техника
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Зеленский добавил, что все оборонные западные компании находятся на стороне Киева. Они якобы попросили США сократить процесс передачи украинской армии необходимого вооружения, а президент Джо Байден обещал решить этот вопрос. Между тем, по информации западных СМИ поддержка Украины и необходимости поставлять в нее вооружения в большинстве стран Запада снизилась среди населения в последние полгода на 10-15 процентов Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, сша, запад, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Владимир Зеленский, Украина, США, Запад, СВО, военная помощь, военная техника
Зеленский заявил об увеличении количества сторонников Украины
21:10 19.12.2023 (обновлено: 21:46 19.12.2023)
Количество людей, которые поддерживают Украину растёт, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции с журналистами. Этому, по словам президента, способствовал визит Зеленского в США
"Наши визиты в США имели именно такую цель – увеличить поддержку Украины. (...) Именно так сработал этот визит – на 20-30% увеличилась поддержка Украины", – сказал президент.
Зеленский добавил, что все оборонные западные компании находятся на стороне Киева. Они якобы попросили США сократить процесс передачи украинской армии необходимого вооружения, а президент Джо Байден обещал решить этот вопрос.
Между тем, по информации западных СМИ поддержка Украины и необходимости поставлять в нее вооружения в большинстве стран Запада снизилась среди населения в последние полгода на 10-15 процентов
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.