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Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного

Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции заявил, что никакого конфликта у него с Главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Глава киевского режима ждёт от военного руководства страны только "крепких шагов и результатов"

2023-12-19T20:50

2023-12-19T20:50

2023-12-19T20:50

новости

украина

владимир зеленский

пресс-конференция

валерий залужный

сво

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Зеленский также заявил, что быть Главкомом – честь, а президентом Украины – великая честь. Государство, по мнению Зеленского, "это не про личное", потому все разногласия исключены. Говоря о мобилизации в стране, Зеленский напомнил, что новобранцев обеспечивает население страны. Так, одного мобилизованного снабжает шесть украинцев, которые исправно платят налоги. Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, валерий залужный, сво