Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного - 19.12.2023 Украина.ру
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Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного
Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции заявил, что никакого конфликта у него с Главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Глава киевского режима ждёт от военного руководства страны только "крепких шагов и результатов"
2023-12-19T20:50
2023-12-19T20:50
новости
украина
владимир зеленский
пресс-конференция
валерий залужный
сво
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Зеленский также заявил, что быть Главкомом – честь, а президентом Украины – великая честь. Государство, по мнению Зеленского, "это не про личное", потому все разногласия исключены. Говоря о мобилизации в стране, Зеленский напомнил, что новобранцев обеспечивает население страны. Так, одного мобилизованного снабжает шесть украинцев, которые исправно платят налоги. Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, валерий залужный, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, пресс-конференция, Валерий Залужный, СВО

Зеленский ждёт результатов от Главкома Залужного

20:50 19.12.2023
 
© скриншотВладимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
Владимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
© скриншот
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции заявил, что никакого конфликта у него с Главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Глава киевского режима ждёт от военного руководства страны только "крепких шагов и результатов"
"Развивать тему конфликта и кому-то помогать в этом не буду. Нужны крепкие шаги и результаты от Главнокомандующего ВСУ(...) Я планирую и в дальнейшем работать с Залужным, жду решения о мобилизации, жду результатов на поле боя, жду решения помощи бойцам на фронте. Есть стратегия - жду результатов и детали",- сказал президент.
Зеленский также заявил, что быть Главкомом – честь, а президентом Украины – великая честь. Государство, по мнению Зеленского, "это не про личное", потому все разногласия исключены.
"Государство Украина – это, ну, не про личное. Это на секундочку более 40 млн человек. Результат каждый день на каждой должности", – добавил президент.
Говоря о мобилизации в стране, Зеленский напомнил, что новобранцев обеспечивает население страны. Так, одного мобилизованного снабжает шесть украинцев, которые исправно платят налоги.
"Как нашему правительству найти плюс три триллиона налогоплательщиков в январе. Такое задание. У меня нет ни с кем из них личного - только с женой", – заключил президент.
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийпресс-конференцияВалерий ЗалужныйСВО
 
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