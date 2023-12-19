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Зеленский не считает, что Украина переходит к обороне: цели ВСУ выйти на границы 1991 года

Зеленский не считает, что Украина переходит к обороне: цели ВСУ выйти на границы 1991 года - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский не считает, что Украина переходит к обороне: цели ВСУ выйти на границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности стратегии Вооружённых сил Украины выйти на границы страны 1991 года. Во время большой пресс-конференции опроверг переход к обороне

2023-12-19T20:33

2023-12-19T20:33

2023-12-19T20:33

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Он пообещал, что до конца текущего года руководство страны получит "понимание" об этом и выработает следующие шаги. Кроме того Зеленский добавил, что киевский режим никогда не поддержит вхождение Украины в НАТО по частям. Помимо прочего, вопрос переговоров с Россией сейчас Зеленский считает не актуальным. Президент России Владимир Путин, по мнению главы киевского режима, не хочет мира. Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, пресс-конференция, россия, сво, донбасс, крым, новые регионы