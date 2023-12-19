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Зеленский не считает, что Украина переходит к обороне: цели ВСУ выйти на границы 1991 года
Зеленский не считает, что Украина переходит к обороне: цели ВСУ выйти на границы 1991 года - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский не считает, что Украина переходит к обороне: цели ВСУ выйти на границы 1991 года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности стратегии Вооружённых сил Украины выйти на границы страны 1991 года. Во время большой пресс-конференции опроверг переход к обороне
2023-12-19T20:33
2023-12-19T20:33
2023-12-19T20:33
новости
владимир зеленский
пресс-конференция
россия
сво
донбасс
крым
новые регионы
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Он пообещал, что до конца текущего года руководство страны получит "понимание" об этом и выработает следующие шаги. Кроме того Зеленский добавил, что киевский режим никогда не поддержит вхождение Украины в НАТО по частям. Помимо прочего, вопрос переговоров с Россией сейчас Зеленский считает не актуальным. Президент России Владимир Путин, по мнению главы киевского режима, не хочет мира. Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, пресс-конференция, россия, сво, донбасс, крым, новые регионы
Новости, Владимир Зеленский, пресс-конференция, Россия, СВО, Донбасс, Крым, Новые регионы
Зеленский не считает, что Украина переходит к обороне: цели ВСУ выйти на границы 1991 года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности стратегии Вооружённых сил Украины выйти на границы страны 1991 года. Во время большой пресс-конференции опроверг переход к обороне
"Стратегия измениться не может, но может измениться тактика. Согласно нашей Конституции - это вся наша территория (прим. ред. – новые регионы РФ и Крым). Что касается тактики, то может быть изменена тактика после того, как будут учтены результаты наших действий на юге Украины в 2023 году", – сказал Зеленский.
Он пообещал, что до конца текущего года руководство страны получит "понимание" об этом и выработает следующие шаги.
Кроме того Зеленский добавил, что киевский режим никогда не поддержит вхождение Украины в НАТО по частям.
"Никогда не поддержим такое, что часть Украины будет в НАТО, а часть Украины, которую контролирует Россия, в НАТО не будет", – подчеркнул президент.
Помимо прочего, вопрос переговоров с Россией сейчас Зеленский считает не актуальным. Президент России Владимир Путин, по мнению главы киевского режима, не хочет мира.
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.