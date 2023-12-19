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"Я не тряпка": Зеленский рассказал, как просил Польшу разрешить транзит украинского зерна

"Я не тряпка": Зеленский рассказал, как просил Польшу разрешить транзит украинского зерна - 19.12.2023 Украина.ру

"Я не тряпка": Зеленский рассказал, как просил Польшу разрешить транзит украинского зерна

Зерновая сделка не работает, Украина лишилась возможности вывозить зерно по Черноморскому коридору. В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский просил... Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T20:12

2023-12-19T20:12

2023-12-19T20:12

новости

владимир зеленский

зерно

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Зерновая сделка не работает, Украина лишилась возможности вывозить зерно по Черноморскому коридору. В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский просил польские власти разрешить провозить украинскую продукцию, но они отказали. Этот поступок Зеленский назвал неправильным. "Мы сказали: окей, мы не будем продавать зерно в Польше, дайте вывезти! Послушайте, это жизнь соседская... но с апреля по сентябрь это было очень сложно. Мы потратили сотни миллионов долларов, потеряли часть урожая, а еще у меня наши фермеры спрашивают: у нас заминированы поля... Я не тряпка какая-то! Я защищаю интересы своей страны во время войны. Я сказал: дайте вывезти! И не дали. Это было неправильно!" - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, зерно