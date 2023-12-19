"Я не тряпка": Зеленский рассказал, как просил Польшу разрешить транзит украинского зерна
© скриншотПресс-конференция Владимира Зеленского 2023 год
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Зерновая сделка не работает, Украина лишилась возможности вывозить зерно по Черноморскому коридору. В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский просил польские власти разрешить провозить украинскую продукцию, но они отказали. Этот поступок Зеленский назвал неправильным.
"Мы сказали: окей, мы не будем продавать зерно в Польше, дайте вывезти! Послушайте, это жизнь соседская... но с апреля по сентябрь это было очень сложно. Мы потратили сотни миллионов долларов, потеряли часть урожая, а еще у меня наши фермеры спрашивают: у нас заминированы поля... Я не тряпка какая-то! Я защищаю интересы своей страны во время войны. Я сказал: дайте вывезти! И не дали. Это было неправильно!" - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.