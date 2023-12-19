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Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке

Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке

В ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за войной на Ближнем Востоке стоит Россия. По его словам, Москва якобы имеет "успех на этом треке"

2023-12-19T20:04

2023-12-19T20:04

2023-12-19T20:04

новости

владимир зеленский

украина

пресс-конференция

сво

ближний восток

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Глава киевского режима считает, что война на Ближнем Востоке имеет влияние на уменьшение помощи от Запада Киеву. Кроме того, Зеленский заявил, что он никогда не говорил с Владимиром Путиным о прекращении огня.Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, пресс-конференция, сво, ближний восток