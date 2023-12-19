Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке - 19.12.2023 Украина.ру
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Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке
Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке
В ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за войной на Ближнем Востоке стоит Россия. По его словам, Москва якобы имеет "успех на этом треке"
2023-12-19T20:04
2023-12-19T20:04
новости
владимир зеленский
украина
пресс-конференция
сво
ближний восток
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Глава киевского режима считает, что война на Ближнем Востоке имеет влияние на уменьшение помощи от Запада Киеву. Кроме того, Зеленский заявил, что он никогда не говорил с Владимиром Путиным о прекращении огня.Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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новости, владимир зеленский, украина, пресс-конференция, сво, ближний восток
Новости, Владимир Зеленский, Украина, пресс-конференция, СВО, Ближний Восток

Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке

20:04 19.12.2023
 
© скриншотВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© скриншот
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В ходе большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за войной на Ближнем Востоке стоит Россия. По его словам, Москва якобы имеет "успех на этом треке"
Глава киевского режима считает, что война на Ближнем Востоке имеет влияние на уменьшение помощи от Запада Киеву.
"За войной на Ближнем Востоке стоит Россия. Они достигли успеха. На дипломатическом фронте это факт. Некоторые государства начали балансировать: кому помочь в первую очередь, Украине или Израилю", – сказал президент.
Кроме того, Зеленский заявил, что он никогда не говорил с Владимиром Путиным о прекращении огня.
Во вторник, 19 декабря, проходит большая пресс-конференция президента Украины Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинапресс-конференцияСВОБлижний Восток
 
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