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Трехмиллионному посетителю Выставки "Россия" подарили открытку от Путина и поездку на космодром

Трехмиллионному посетителю Выставки "Россия" подарили открытку от Путина и поездку на космодром - 19.12.2023 Украина.ру

Трехмиллионному посетителю Выставки "Россия" подарили открытку от Путина и поездку на космодром

Международную выставку-форум "Россия" 19 декабря посетил трехмиллионный гость, ему вручили открытку с поздравлением и подписью Президента России Владимира Путина и поездку на космодром "Восточный"

2023-12-19T16:48

2023-12-19T16:48

2023-12-19T16:48

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Международную выставку-форум "Россия" 19 декабря посетил трехмиллионный гость. Им стал Алексей Козырев, который приехал на Выставку из Барнаула Алтайского края вместе с женой Еленой. Семья получила специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью Президента России Владимира Путина. Глава государства подписал ее на Выставке "Россия" в минувшее воскресенье во время посещения Павильона № 75 на ВДНХ в Москве."Мы любим путешествовать — особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно — нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала — решили посмотреть своими глазами. Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются", — отметил Алексей Козырев.Для Алексея и Елены также организовали экскурсию в Павильоне № 15 "Строим будущее / Россия в движении", где вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок рассчитан на семью и компенсирует также проезд и проживание в путешествии. Его подготовили АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Для создателей Выставки "Россия" ее активное посещение гостями выступает самым главным маркером эффективности работы, а потому они планируют и дальше активно работать над повышением привлекательности площадки."Наша Выставка — о мечте. Да, она о достижениях, безусловно — но, чтобы чего-то достигнуть, нужно мечтать. И сегодня мы видим яркий пример того, как мечты сбываются — приехали ребята из Алтайского края, и не ожидали получить такие подарки. Вы видите, какие они счастливые. Мечты сбываются! И на Выставке, и в нашей стране!" — подчеркнула генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства также присоединились к поздравлениям трехмиллионного посетителя Выставки "Россия"."Вся Выставка — о наших достижениях, о том, что мы сделали за последние годы. Один из самых красивых объектов, построенных в России — это космодром Восточный. Когда вы стоите на стартовой ступени, внизу вы видите зеленое море тайги, а над вами — чистое безоблачное небо. Мы хотели вам подарить эту поездку. Считаю, что Россия — одна огромная большая семья. Поздравляем!"— отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик.А 2 декабря двухмиллионный посетитель Выставки "Россия" Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября площадку посетила миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы. Ее семье достались билеты на балет "Щелкунчик" и поездка в Москву.Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.

https://ukraina.ru/20231111/1050926357.html

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новости, россия, выставка, москва, вднх