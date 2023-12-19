Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке
© Алексей КулемZин/Telegram
© Алексей КулемZин/Telegram
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
"В результате обстрела Киевского района ранен по проспекту Киевскому мужчина 1932 года рождения", — написал он.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что после прямого попадания в доме начался пожар, жильцы начали выбегать из здания, некоторые оказались на улице босиком.
"Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. "Прилет". Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. <...> Тапки мокрые, все мокрое", - рассказал местный житель Владимир.
По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому из РСЗО снарядом 122 калибра.
02:05Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)