Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке - 19.12.2023 Украина.ру
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Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке
Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке - 19.12.2023 Украина.ру
Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2023-12-19T16:39
2023-12-19T16:39
новости
россия
донецк
алексей кулемзин
всу
рсзо
обстрелы
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Корреспондент РИА Новости сообщил, что после прямого попадания в доме начался пожар, жильцы начали выбегать из здания, некоторые оказались на улице босиком."Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. "Прилет". Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. &lt;...&gt; Тапки мокрые, все мокрое", - рассказал местный житель Владимир.По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому из РСЗО снарядом 122 калибра.
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новости, россия, донецк, алексей кулемзин, всу, рсзо, обстрелы
Новости, Россия, Донецк, Алексей Кулемзин, ВСУ, РСЗО, обстрелы

Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке

16:39 19.12.2023
 
© Алексей КулемZин/Telegram
© Алексей КулемZин/Telegram
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ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
"В результате обстрела Киевского района ранен по проспекту Киевскому мужчина 1932 года рождения", — написал он.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что после прямого попадания в доме начался пожар, жильцы начали выбегать из здания, некоторые оказались на улице босиком.
"Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. "Прилет". Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. <...> Тапки мокрые, все мокрое", - рассказал местный житель Владимир.
По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому из РСЗО снарядом 122 калибра.
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
02:05
Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиРоссияДонецкАлексей КулемзинВСУРСЗОобстрелы
 
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