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Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке

Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке - 19.12.2023 Украина.ру

Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале

2023-12-19T16:39

2023-12-19T16:39

2023-12-19T16:39

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Корреспондент РИА Новости сообщил, что после прямого попадания в доме начался пожар, жильцы начали выбегать из здания, некоторые оказались на улице босиком."Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. "Прилет". Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. <...> Тапки мокрые, все мокрое", - рассказал местный житель Владимир.По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому из РСЗО снарядом 122 калибра.

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новости, россия, донецк, алексей кулемзин, всу, рсзо, обстрелы