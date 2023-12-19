Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине - 19.12.2023 Украина.ру
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Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине
Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине - 19.12.2023 Украина.ру
Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине
Главные задачи, которые ставит Вашингтон, Бриджит Бринк обозначила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ)
2023-12-19T16:30
2023-12-19T16:30
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энергетический кризис
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заморозка
конфликт
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Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк заявила, что одна из первостепенных задач на эту зиму – сохранение инфраструктуры и "максимизация экспорта через порты и границы Украины".Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий станет контрпродуктивным шагом и вызовет обратный эффект.По её словам, остановка конфликта "звучит почти стерильно", так как это то, что принесло бы "зимний покой и тишину". Однако Бербок указывает, что при таком сценарии развития событий, Украина не только потеряет свой суверенитет, но также в значительной степени повысятся риски угрозы для безопасности Европы со стороны России.
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новости, новости украины, сша, энергетический кризис, сво, заморозка, конфликт
Новости, Новости Украины, США, энергетический кризис, СВО, заморозка, конфликт

Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине

16:30 19.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Главные задачи, которые ставит Вашингтон, Бриджит Бринк обозначила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ)
Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк заявила, что одна из первостепенных задач на эту зиму – сохранение инфраструктуры и "максимизация экспорта через порты и границы Украины".

"Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются главными приоритетами США", – написала она.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий станет контрпродуктивным шагом и вызовет обратный эффект.
По её словам, остановка конфликта "звучит почти стерильно", так как это то, что принесло бы "зимний покой и тишину". Однако Бербок указывает, что при таком сценарии развития событий, Украина не только потеряет свой суверенитет, но также в значительной степени повысятся риски угрозы для безопасности Европы со стороны России.
Зеленский Бербок
11 декабря, 18:56
Бербок выступила против заморозки украинского конфликта Вопреки усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий стала бы контрпродуктивным шагом, вызвавшим обратный эффект. Такое мнение выразила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung
 
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