https://ukraina.ru/20231219/1052239693.html

Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине

Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине - 19.12.2023 Украина.ру

Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине

Главные задачи, которые ставит Вашингтон, Бриджит Бринк обозначила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ)

2023-12-19T16:30

2023-12-19T16:30

2023-12-19T16:30

новости

новости украины

сша

энергетический кризис

сво

заморозка

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051617009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee51ddfb12fbbcce983b6fe455e8eb93.jpg

Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк заявила, что одна из первостепенных задач на эту зиму – сохранение инфраструктуры и "максимизация экспорта через порты и границы Украины".Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий станет контрпродуктивным шагом и вызовет обратный эффект.По её словам, остановка конфликта "звучит почти стерильно", так как это то, что принесло бы "зимний покой и тишину". Однако Бербок указывает, что при таком сценарии развития событий, Украина не только потеряет свой суверенитет, но также в значительной степени повысятся риски угрозы для безопасности Европы со стороны России.

https://ukraina.ru/20231211/1051927053.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, сша, энергетический кризис, сво, заморозка, конфликт