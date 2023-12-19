https://ukraina.ru/20231219/1052239693.html
Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине
Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине - 19.12.2023 Украина.ру
Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине
Главные задачи, которые ставит Вашингтон, Бриджит Бринк обозначила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ)
2023-12-19T16:30
2023-12-19T16:30
2023-12-19T16:30
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Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк заявила, что одна из первостепенных задач на эту зиму – сохранение инфраструктуры и "максимизация экспорта через порты и границы Украины".Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий станет контрпродуктивным шагом и вызовет обратный эффект.По её словам, остановка конфликта "звучит почти стерильно", так как это то, что принесло бы "зимний покой и тишину". Однако Бербок указывает, что при таком сценарии развития событий, Украина не только потеряет свой суверенитет, но также в значительной степени повысятся риски угрозы для безопасности Европы со стороны России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, сша, энергетический кризис, сво, заморозка, конфликт
Новости, Новости Украины, США, энергетический кризис, СВО, заморозка, конфликт
Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине
Главные задачи, которые ставит Вашингтон, Бриджит Бринк обозначила на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ)
Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк заявила, что одна из первостепенных задач на эту зиму – сохранение инфраструктуры и "максимизация экспорта через порты и границы Украины".
"Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются главными приоритетами США", – написала она.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что усталости стран Евросоюза от украинского конфликта, "заморозка" боевых действий станет контрпродуктивным шагом и вызовет обратный эффект.
По её словам, остановка конфликта "звучит почти стерильно", так как это то, что принесло бы "зимний покой и тишину". Однако Бербок указывает, что при таком сценарии развития событий, Украина не только потеряет свой суверенитет, но также в значительной степени повысятся риски угрозы для безопасности Европы со стороны России.