Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы - 19.12.2023 Украина.ру
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Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы
Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы - 19.12.2023 Украина.ру
Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы
Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут в студии Украина.ру рассказал о своём пребывании в американской тюрьме, о бизнесе с иностранными государствами, в частности с африканскими, а также оценил перспективы, которые появились перед новыми регионами после присоединения к России.
2023-12-19T15:24
2023-12-19T15:24
видео
виктор бут
россия
сша
сво
спецоперация
тюрьма
русский
бизнес
госуслуги
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00:41 – о том, как сложилась судьба и что хотел бы изменить, если бы была возможность;01:25 - о бизнесе с иностранцами: какие направления сейчас наиболее выгодны?04:47 – перспективы развития новых регионов в составе России;07:54 – как русских воспринимают на Западе и какое отношение к русским в американской тюрьме;13:53 – как правильно презентовать образ русского за рубежом?16:08 – о том, как изменилась Россия за время пребывания Виктора Бута в американской тюрьме;22:05 – как Россия справляется с санкциями Запада?
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видео, виктор бут, россия, сша, сво, спецоперация, тюрьма, русский, бизнес, госуслуги, британия, великобритания, москва, ветераны, афганистан, ирак, видео
Видео, Виктор Бут, Россия, США, СВО, Спецоперация, тюрьма, русский, бизнес, госуслуги, Британия, Великобритания, Москва, ветераны, Афганистан, Ирак

Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы

15:24 19.12.2023
 
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Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут в студии Украина.ру рассказал о своём пребывании в американской тюрьме, о бизнесе с иностранными государствами, в частности с африканскими, а также оценил перспективы, которые появились перед новыми регионами после присоединения к России.
00:41 – о том, как сложилась судьба и что хотел бы изменить, если бы была возможность;
01:25 - о бизнесе с иностранцами: какие направления сейчас наиболее выгодны?
04:47 – перспективы развития новых регионов в составе России;
07:54 – как русских воспринимают на Западе и какое отношение к русским в американской тюрьме;
13:53 – как правильно презентовать образ русского за рубежом?
16:08 – о том, как изменилась Россия за время пребывания Виктора Бута в американской тюрьме;
22:05 – как Россия справляется с санкциями Запада?
 
ВидеоВиктор БутРоссияСШАСВОСпецоперациятюрьмарусскийбизнесгосуслугиБританияВеликобританияМоскваветераныАфганистанИрак
 
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