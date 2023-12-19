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Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы

Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы - 19.12.2023 Украина.ру

Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы

Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут в студии Украина.ру рассказал о своём пребывании в американской тюрьме, о бизнесе с иностранными государствами, в частности с африканскими, а также оценил перспективы, которые появились перед новыми регионами после присоединения к России.

2023-12-19T15:24

2023-12-19T15:24

2023-12-19T15:24

видео

виктор бут

россия

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русский

бизнес

госуслуги

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00:41 – о том, как сложилась судьба и что хотел бы изменить, если бы была возможность;01:25 - о бизнесе с иностранцами: какие направления сейчас наиболее выгодны?04:47 – перспективы развития новых регионов в составе России;07:54 – как русских воспринимают на Западе и какое отношение к русским в американской тюрьме;13:53 – как правильно презентовать образ русского за рубежом?16:08 – о том, как изменилась Россия за время пребывания Виктора Бута в американской тюрьме;22:05 – как Россия справляется с санкциями Запада?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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