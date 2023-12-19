Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – Путин

Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУ

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о том, что последует за освобождением Марьинки, какую стратегию нужно избрать вооруженным силам Российской Федерации после ухода ВСУ в глухую оборону, а также о проблемах форсирования Днепра.