Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – Путин - 19.12.2023 Украина.ру
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Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – Путин
Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – Путин - 19.12.2023 Украина.ру
Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – Путин
Существовавший ранее миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил 19 декабря, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, президент России Владимир Путин
2023-12-19T13:51
2023-12-19T13:51
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запад
вс рф
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"Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата", - сказал глава государства.Также они столкнулись с возросшей мощью российских Вооруженных сил, подчеркнул Путин.Снабжение российской армии при этом улучшается, отметил президент. Однако еще предстоит увеличить выпуск беспилотников и высокоточных снарядов, а работа систем противовоздушной обороны (ПВО) требует совершенствования.
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новости, владимир путин, запад, вс рф, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Запад, ВС РФ, Спецоперация

Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – Путин

13:51 19.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Существовавший ранее миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил 19 декабря, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, президент России Владимир Путин
"Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата", - сказал глава государства.
Также они столкнулись с возросшей мощью российских Вооруженных сил, подчеркнул Путин.
Снабжение российской армии при этом улучшается, отметил президент. Однако еще предстоит увеличить выпуск беспилотников и высокоточных снарядов, а работа систем противовоздушной обороны (ПВО) требует совершенствования.
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
16 декабря, 15:10
Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУВоенно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о том, что последует за освобождением Марьинки, какую стратегию нужно избрать вооруженным силам Российской Федерации после ухода ВСУ в глухую оборону, а также о проблемах форсирования Днепра.
 
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