https://ukraina.ru/20231219/1052230145.html

Станица Луганская: как Россия восстанавливает казачий край в ЛНР

Станица Луганская: как Россия восстанавливает казачий край в ЛНР - 19.12.2023 Украина.ру

Станица Луганская: как Россия восстанавливает казачий край в ЛНР

Крест, созданный руками знаменитого российского путешественника Федора Конюхова, музей казачества под открытым небом, восстановленные памятники – все эти... Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T13:34

2023-12-19T13:34

2023-12-19T13:34

станица луганская

лнр

луганск

казаки

россия

церковь

донбасс

музей

культура

вера

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Крест, созданный руками знаменитого российского путешественника Федора Конюхова, музей казачества под открытым небом, восстановленные памятники – все эти изменения в кратчайшие сроки произошли Станице Луганской после возвращения на Родину. О жизни казачьего края в ЛНР, его пути восстановления, вере, памяти и надеждах на будущее смотрите в нашем репортаже.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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