Участник СВО из Дагестана удостоен звания Героя России

У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у Авдеевки

Специальная военная операция показала, что героизм – неотъемлемое свойство народов России. Подвиги, которые совершают наши бойцы, кажутся невозможными. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада гордится своими бойцами. Уже полтора десятка признаны Героями России, и ещё многие достойны этого звания