https://ukraina.ru/20231219/1052227344.html
Участник СВО из Дагестана удостоен звания Героя России
Участник СВО из Дагестана удостоен звания Героя России - 19.12.2023 Украина.ру
Участник СВО из Дагестана удостоен звания Героя России
Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, написал 19 декабря глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своём телеграм-канале
2023-12-19T12:52
2023-12-19T12:52
2023-12-19T12:52
новости
россия
дагестан
герой россии
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052227014_0:0:703:396_1920x0_80_0_0_48328b93b9b2d49f7a3a862765c45483.jpg
"У нас ещё один Герой России! Высшей награды страны по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина удостоен гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов из Хасавюртовского района", - написал Меликов.Темирлан Абуталимов проявил мужество и верность боевому братству на передовой, отметил глава региона. По его словам, в Запорожской области в условиях, когда противник превосходил по силам, Абуталимов был ранен, но продолжил бой. "Благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу!" – рассказал Меликов.Темирлан Абуталимов стал восьмым Героем России из Дагестана с начала спецоперации.Глава региона отметил, что "Дагестан восхищается и гордится Героем России". Меликов подчеркнул, что Абуталимов показал "характер настоящего горца и стал образцом стойкости и чести для всех россиян", а также поблагодарил за любовь к Родине и готовность своими подвигами укреплять её мощь и славу.
https://ukraina.ru/20231203/1051702173.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052227014_0:0:703:528_1920x0_80_0_0_46de9522573cd6d36317709d1f634c25.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дагестан, герой россии, сергей меликов
Участник СВО из Дагестана удостоен звания Героя России
Участник специальной военной операции из Дагестана командир роты Темирлан Абуталимов, продолжавший бой раненым, удостоен звания Героя России, написал 19 декабря глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своём телеграм-канале
"У нас ещё один Герой России! Высшей награды страны по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина удостоен гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов из Хасавюртовского района", - написал Меликов.
Темирлан Абуталимов проявил мужество и верность боевому братству на передовой, отметил глава региона. По его словам, в Запорожской области в условиях, когда противник превосходил по силам, Абуталимов был ранен, но продолжил бой. "Благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу!" – рассказал Меликов.
Темирлан Абуталимов стал восьмым Героем России из Дагестана с начала спецоперации.
Глава региона отметил, что "Дагестан восхищается и гордится Героем России". Меликов подчеркнул, что Абуталимов показал "характер настоящего горца и стал образцом стойкости и чести для всех россиян", а также поблагодарил за любовь к Родине и готовность своими подвигами укреплять её мощь и славу.