Украина решила компенсировать дефицит снарядов "мощным производством" дронов - 19.12.2023 Украина.ру
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Украина решила компенсировать дефицит снарядов "мощным производством" дронов
Украина решила компенсировать дефицит снарядов "мощным производством" дронов - 19.12.2023 Украина.ру
Украина решила компенсировать дефицит снарядов "мощным производством" дронов
Киев намерен расширить производство БПЛА. Об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк ВВС
2023-12-19T11:50
2023-12-19T11:50
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Украина нарастит производство беспилотников, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов. Гаврилюк добавил, что Украина пытается достичь технологического преимущества, поскольку в сравнении с РФ у нее недостаточно ресурсов и живой силы.
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новости, новости украины, всу, артиллерия, дроны, производство, сво
Новости, Новости Украины, ВСУ, артиллерия, дроны, производство, СВО

Украина решила компенсировать дефицит снарядов "мощным производством" дронов

11:50 19.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Полевой учебный центр Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Киев намерен расширить производство БПЛА. Об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк ВВС
Украина нарастит производство беспилотников, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.

"Вопрос боеприпасов и артиллерии будет возникать и дальше, поэтому принято решение о создании мощного производства БПЛА. Наращивается и собственное производство боеприпасов практически всех номенклатур бывшего СССР, а также западного калибра 155 мм, но о производстве снарядов в большом количестве речи не идет", - сообщил Иван Гаврилюк.

Гаврилюк добавил, что Украина пытается достичь технологического преимущества, поскольку в сравнении с РФ у нее недостаточно ресурсов и живой силы.
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