Украина решила компенсировать дефицит снарядов "мощным производством" дронов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПолевой учебный центр "Небесный воин" ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА
Киев намерен расширить производство БПЛА. Об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк ВВС
Украина нарастит производство беспилотников, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.
"Вопрос боеприпасов и артиллерии будет возникать и дальше, поэтому принято решение о создании мощного производства БПЛА. Наращивается и собственное производство боеприпасов практически всех номенклатур бывшего СССР, а также западного калибра 155 мм, но о производстве снарядов в большом количестве речи не идет", - сообщил Иван Гаврилюк.
Гаврилюк добавил, что Украина пытается достичь технологического преимущества, поскольку в сравнении с РФ у нее недостаточно ресурсов и живой силы.