Украина решила компенсировать дефицит снарядов "мощным производством" дронов

"Вопрос боеприпасов и артиллерии будет возникать и дальше, поэтому принято решение о создании мощного производства БПЛА. Наращивается и собственное производство боеприпасов практически всех номенклатур бывшего СССР, а также западного калибра 155 мм, но о производстве снарядов в большом количестве речи не идет", - сообщил Иван Гаврилюк.