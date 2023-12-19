https://ukraina.ru/20231219/1052223776.html

Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв

Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв - 19.12.2023 Украина.ру

Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита ЕС в Брюсселе, а также указал на факты, напрямую влияющие на решение о возможном членстве Украины в Евросоюзе

2023-12-19T11:12

2023-12-19T11:12

2023-12-19T11:12

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00:42 - Итоги саммита ЕС в Брюсселе; 03:19 - Об отмене визита Зеленского на саммит ЕС; 04:15 - О политике нового премьера Польши Дональда Туска; 06:40 – Политика русофобии в Польше; 08:05 – Польша, Румыния и Словакия как стороны украинского конфликта; 10:54 – Ситуация на границе с Финляндией; 13:07 – О мигрантах на границе; 14:34 – О вопросах этноса и отмене всего русского. *В материале упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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