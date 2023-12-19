Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв - 19.12.2023 Украина.ру
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Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв
Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв - 19.12.2023 Украина.ру
Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита ЕС в Брюсселе, а также указал на факты, напрямую влияющие на решение о возможном членстве Украины в Евросоюзе
2023-12-19T11:12
2023-12-19T11:12
видео
ес
саммит
украина
виктор орбан
венгрия
брюссель
польша
туск
русофобия
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00:42 - Итоги саммита ЕС в Брюсселе; 03:19 - Об отмене визита Зеленского на саммит ЕС; 04:15 - О политике нового премьера Польши Дональда Туска; 06:40 – Политика русофобии в Польше; 08:05 – Польша, Румыния и Словакия как стороны украинского конфликта; 10:54 – Ситуация на границе с Финляндией; 13:07 – О мигрантах на границе; 14:34 – О вопросах этноса и отмене всего русского. *В материале упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, ес, саммит, украина, виктор орбан, венгрия, брюссель, польша, туск, русофобия, владимир зеленский, финляндия, сво, мигранты, этносы, видео
Видео, ЕС, саммит, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Брюссель, Польша, Туск, Русофобия, Владимир Зеленский, Финляндия, СВО, мигранты, этносы

Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв

11:12 19.12.2023
 
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита ЕС в Брюсселе, а также указал на факты, напрямую влияющие на решение о возможном членстве Украины в Евросоюзе
00:42 - Итоги саммита ЕС в Брюсселе;
03:19 - Об отмене визита Зеленского на саммит ЕС;
04:15 - О политике нового премьера Польши Дональда Туска;
06:40 – Политика русофобии в Польше;
08:05 – Польша, Румыния и Словакия как стороны украинского конфликта;
10:54 – Ситуация на границе с Финляндией;
13:07 – О мигрантах на границе;
14:34 – О вопросах этноса и отмене всего русского.
*В материале упоминается движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в России.
 
ВидеоЕСсаммитУкраинаВиктор ОрбанВенгрияБрюссельПольшаТускРусофобияВладимир ЗеленскийФинляндияСВОмигрантыэтносы
 
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