Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052223072.html
Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери
Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери - 19.12.2023 Украина.ру
Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала возвращению несовершеннолетнего гражданина РФ с Украины к родной маме, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена
2023-12-19T10:56
2023-12-19T10:56
новости
россия
украина
мария львова-белова
омбудсмен
ребенок
несовершеннолетние
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039675198_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_7e7426c1484268302e558f614e375dbb.jpg
"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при участии представителей Государства Катар из Украины на родину к родной маме, гражданке РФ, вернулся ребенок", - говорится в сообщении.Ребёнок прибыл в московский аэропорт "Внуково" 19 декабря в 00:45 вместе с сопровождающей.Девятилетний Никита А., гражданин России, ранее проживал с родителями в Ярославской области. В 2019 году отец ребёнка погиб, и мама Никиты по семейным обстоятельствам в том же году отвезла его к бабушке (своей маме) на Украине, рассказали в пресс-службе Львовой-Беловой.Ребёнок проживал с бабушкой в Винницкой области на Украине. Бабушка подтвердила готовность передать ребенка матери. Однако из-за запрета на въезд российских граждан на территорию Украины женщина не могла самостоятельно забрать сына, пишет источник.С начала специальной военной операции, по данным пресс-службы детского омбудсмена, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 48 детей (в 35 семей).
https://ukraina.ru/20231025/1050447942.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039675198_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_e00961807676913b86d6d29e7d5ccae1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, мария львова-белова, омбудсмен, ребенок, несовершеннолетние
Новости, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, омбудсмен, ребенок, несовершеннолетние

Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери

10:56 19.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВизит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР
Визит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка М. Львовой-Беловой в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала возвращению несовершеннолетнего гражданина РФ с Украины к родной маме, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена
"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при участии представителей Государства Катар из Украины на родину к родной маме, гражданке РФ, вернулся ребенок", - говорится в сообщении.
Ребёнок прибыл в московский аэропорт "Внуково" 19 декабря в 00:45 вместе с сопровождающей.
Девятилетний Никита А., гражданин России, ранее проживал с родителями в Ярославской области. В 2019 году отец ребёнка погиб, и мама Никиты по семейным обстоятельствам в том же году отвезла его к бабушке (своей маме) на Украине, рассказали в пресс-службе Львовой-Беловой.
Ребёнок проживал с бабушкой в Винницкой области на Украине. Бабушка подтвердила готовность передать ребенка матери. Однако из-за запрета на въезд российских граждан на территорию Украины женщина не могла самостоятельно забрать сына, пишет источник.
С начала специальной военной операции, по данным пресс-службы детского омбудсмена, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 48 детей (в 35 семей).
Здание Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве. - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 05:47
Прозрение ООН. Чем больше узнают об Украине, тем сильнее меняется отношение к ней24 октября ежегодно отмечается День ООН. 78 лет назад, в 1945 году, Устав ООН был ратифицирован большинством подписавших его стран, включая СССР, США, Великобританию, Францию и Китай. С этого момента Всемирная организация и ведёт отсчёт своего существования
 
НовостиРоссияУкраинаМария Львова-Беловаомбудсменребенокнесовершеннолетние
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Большинство украинцев готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в ВСУ – опрос
11:37Сыну президента Байдена позволят "погулять" праздники, но только до 11 января – ABC News
11:12Что новый премьер Польши должен ЕС за размороженные €5 млрд. и что показали Зеленскому - Трухачёв
10:56Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери
10:46Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes
10:45Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник
10:43В Киеве затопило очередную станцию метро
10:21"Продай алмазы своей жены": в Сети не разделили радость Зеленского из-за нового пакета санкций
10:11Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО
10:07Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"
10:06"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО
09:55"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже
09:47Адвокат раскрыла подробности о рассмотрении дела командира ДШРГ "Русич" в Финляндии
09:39Шарль Мишель, биография
09:28Против России за 10 лет ввели уже почти 19 тысяч санкций – Володин
09:20Меркель может стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине - The Hill
09:16Украинская парадигма: от контрнаступа к террору
09:03Бомбардировщики ВКС поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного – МО
09:00Непопулярные решения, успехи ВС РФ, "жизнь с протянутой рукой". Главное на Украине на утро 19 декабря
08:51Считает миллионы украинцев недочеловеками и хочет лишить их гражданских прав. Чем занимается Дмитрий Ярош
Лента новостейМолния