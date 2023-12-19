Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери

Прозрение ООН. Чем больше узнают об Украине, тем сильнее меняется отношение к ней

24 октября ежегодно отмечается День ООН. 78 лет назад, в 1945 году, Устав ООН был ратифицирован большинством подписавших его стран, включая СССР, США, Великобританию, Францию и Китай. С этого момента Всемирная организация и ведёт отсчёт своего существования