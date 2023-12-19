https://ukraina.ru/20231219/1052223072.html
Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери
Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери - 19.12.2023 Украина.ру
Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала возвращению несовершеннолетнего гражданина РФ с Украины к родной маме, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена
2023-12-19T10:56
2023-12-19T10:56
2023-12-19T10:56
новости
россия
украина
мария львова-белова
омбудсмен
ребенок
несовершеннолетние
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"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при участии представителей Государства Катар из Украины на родину к родной маме, гражданке РФ, вернулся ребенок", - говорится в сообщении.Ребёнок прибыл в московский аэропорт "Внуково" 19 декабря в 00:45 вместе с сопровождающей.Девятилетний Никита А., гражданин России, ранее проживал с родителями в Ярославской области. В 2019 году отец ребёнка погиб, и мама Никиты по семейным обстоятельствам в том же году отвезла его к бабушке (своей маме) на Украине, рассказали в пресс-службе Львовой-Беловой.Ребёнок проживал с бабушкой в Винницкой области на Украине. Бабушка подтвердила готовность передать ребенка матери. Однако из-за запрета на въезд российских граждан на территорию Украины женщина не могла самостоятельно забрать сына, пишет источник.С начала специальной военной операции, по данным пресс-службы детского омбудсмена, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 48 детей (в 35 семей).
https://ukraina.ru/20231025/1050447942.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, мария львова-белова, омбудсмен, ребенок, несовершеннолетние
Новости, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, омбудсмен, ребенок, несовершеннолетние
Львова-Белова помогла несовершеннолетнему россиянину вернуться с Украины к родной матери
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова содействовала возвращению несовершеннолетнего гражданина РФ с Украины к родной маме, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена
"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при участии представителей Государства Катар из Украины на родину к родной маме, гражданке РФ, вернулся ребенок", - говорится в сообщении.
Ребёнок прибыл в московский аэропорт "Внуково" 19 декабря в 00:45 вместе с сопровождающей.
Девятилетний Никита А., гражданин России, ранее проживал с родителями в Ярославской области. В 2019 году отец ребёнка погиб, и мама Никиты по семейным обстоятельствам в том же году отвезла его к бабушке (своей маме) на Украине, рассказали в пресс-службе Львовой-Беловой.
Ребёнок проживал с бабушкой в Винницкой области на Украине. Бабушка подтвердила готовность передать ребенка матери. Однако из-за запрета на въезд российских граждан на территорию Украины женщина не могла самостоятельно забрать сына, пишет источник.
С начала специальной военной операции, по данным пресс-службы детского омбудсмена, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 48 детей (в 35 семей).