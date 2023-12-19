В Киеве затопило очередную станцию метро - 19.12.2023 Украина.ру
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В Киеве затопило очередную станцию метро
В Киеве затопило очередную станцию метро - 19.12.2023 Украина.ру
В Киеве затопило очередную станцию метро
В Киеве затапливает очередную станцию метро. Видео публикуют местные телеграм-каналы
2023-12-19T10:43
2023-12-19T10:43
новости
украина
киев
метро
потоп
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На этот раз протекает станция столичного метро "Вырлица". Сообщается, что такие проблемы были там еще со времен открытия.Столичные власти ранее закрыли минимум на полгода шесть станций подземки из-за попадания воды на пути.Киевляне также ужаснулись состоянию асфальта в районе подтопленной станции метро "Демеевская".На кадрах, которые распространили местные СМИ, можно увидеть треснутый асфальт и ямы в районе одной из таких станций.В настоящий момент жители Киева жалуются не только на состояние дорог в районе "Демеевской", но и на проблемы с транспортом: проблемы с метро породили многочисленные очереди на оставшихся в работе станциях и остановках автобусов.
https://ukraina.ru/20231215/1052135478.html
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новости, украина, киев, метро, потоп
Новости, Украина, Киев, метро, потоп

В Киеве затопило очередную станцию метро

10:43 19.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация на Украине в связи с коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В Киеве затапливает очередную станцию метро. Видео публикуют местные телеграм-каналы
На этот раз протекает станция столичного метро "Вырлица". Сообщается, что такие проблемы были там еще со времен открытия.
Столичные власти ранее закрыли минимум на полгода шесть станций подземки из-за попадания воды на пути.
Киевляне также ужаснулись состоянию асфальта в районе подтопленной станции метро "Демеевская".
На кадрах, которые распространили местные СМИ, можно увидеть треснутый асфальт и ямы в районе одной из таких станций.
© скриншот
© скриншот
В настоящий момент жители Киева жалуются не только на состояние дорог в районе "Демеевской", но и на проблемы с транспортом: проблемы с метро породили многочисленные очереди на оставшихся в работе станциях и остановках автобусов.
киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 01:43
В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионовВласти украинской столицы приняли бюджет на следующий год: доходы за этот период составят 1,9 миллиардов, а расходы – 2,3 миллиарда. Дефицит будет равен примерно 400 миллионам долларов, подсчитали в киевской администрации
 
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