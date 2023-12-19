В Киеве затопило очередную станцию метро
В Киеве затапливает очередную станцию метро. Видео публикуют местные телеграм-каналы
На этот раз протекает станция столичного метро "Вырлица". Сообщается, что такие проблемы были там еще со времен открытия.
Столичные власти ранее закрыли минимум на полгода шесть станций подземки из-за попадания воды на пути.
Киевляне также ужаснулись состоянию асфальта в районе подтопленной станции метро "Демеевская".
На кадрах, которые распространили местные СМИ, можно увидеть треснутый асфальт и ямы в районе одной из таких станций.
© скриншот
© скриншот
В настоящий момент жители Киева жалуются не только на состояние дорог в районе "Демеевской", но и на проблемы с транспортом: проблемы с метро породили многочисленные очереди на оставшихся в работе станциях и остановках автобусов.
15 декабря, 01:43В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионовВласти украинской столицы приняли бюджет на следующий год: доходы за этот период составят 1,9 миллиардов, а расходы – 2,3 миллиарда. Дефицит будет равен примерно 400 миллионам долларов, подсчитали в киевской администрации