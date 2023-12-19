В Киеве затопило очередную станцию метро

В Киеве приняли бюджет на 2024 год с дефицитом около $400 миллионов

Власти украинской столицы приняли бюджет на следующий год: доходы за этот период составят 1,9 миллиардов, а расходы – 2,3 миллиарда. Дефицит будет равен примерно 400 миллионам долларов, подсчитали в киевской администрации