Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ - 19.12.2023 Украина.ру
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Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ
Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ - 19.12.2023 Украина.ру
Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ
Северный морской путь может обеспечить безопасный альтернативный маршрут для грузовых судов, желающих избежать атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Николая Корчунова 19 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:00
новости
россия
арктика
перевозчики
ближний восток
хуситы
мид рф
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В последнее время мировые перевозчики один за другим объявляют о приостановке следования своих судов через Красное море на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, что подтверждается уже несколькими обстрелами. Остановили свои транспорты британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk."Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений соответствующих документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути", - пояснил Корчунов.Участники рынка морского страхования Лондона после сообщений о нападениях на суда расширили зону повышенного риска в Красном море. Возможные перебои с поставками энергоносителей уже подняли биржевые цены на газ в Европе на десять процентов (выше 400 долларов за тысячу кубов). Нефть впервые с 5 декабря подорожала на 3,5 процента, котировки Brent поднялись выше 79 долларов за баррель.Напомним, что Северный морской путь имеет протяженность более трёх тысяч морских миль (5556 километров) и является кратчайшим путём между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России.
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новости, россия, арктика, перевозчики, ближний восток, хуситы, мид рф
Новости, Россия, Арктика, перевозчики, Ближний Восток, хуситы, МИД РФ

Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ

08:00 19.12.2023
 
Ледокол
Ледокол
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Северный морской путь может обеспечить безопасный альтернативный маршрут для грузовых судов, желающих избежать атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Николая Корчунова 19 декабря сообщает РИА Новости
В последнее время мировые перевозчики один за другим объявляют о приостановке следования своих судов через Красное море на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, что подтверждается уже несколькими обстрелами. Остановили свои транспорты британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk.
"Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений соответствующих документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути", - пояснил Корчунов.
Участники рынка морского страхования Лондона после сообщений о нападениях на суда расширили зону повышенного риска в Красном море. Возможные перебои с поставками энергоносителей уже подняли биржевые цены на газ в Европе на десять процентов (выше 400 долларов за тысячу кубов). Нефть впервые с 5 декабря подорожала на 3,5 процента, котировки Brent поднялись выше 79 долларов за баррель.
Напомним, что Северный морской путь имеет протяженность более трёх тысяч морских миль (5556 километров) и является кратчайшим путём между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России.
Роман Алехин интервью
07:12
Роман Алехин: Россия в 2024 году выбьет ВСУ из Одессы, если не вляпается в "психологический Артемовск" Ментальная война всегда непредсказуема. И Одессу мы можем взять в следующем году. Это не шапкозакидательство. Если мы возьмем Авдеевку, на фронте будет все совсем по-другому.
 
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