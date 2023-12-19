https://ukraina.ru/20231219/1052216114.html
Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ
Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ - 19.12.2023 Украина.ру
Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ
Северный морской путь может обеспечить безопасный альтернативный маршрут для грузовых судов, желающих избежать атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Николая Корчунова 19 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:00
новости
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арктика
перевозчики
ближний восток
хуситы
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В последнее время мировые перевозчики один за другим объявляют о приостановке следования своих судов через Красное море на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, что подтверждается уже несколькими обстрелами. Остановили свои транспорты британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk."Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений соответствующих документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути", - пояснил Корчунов.Участники рынка морского страхования Лондона после сообщений о нападениях на суда расширили зону повышенного риска в Красном море. Возможные перебои с поставками энергоносителей уже подняли биржевые цены на газ в Европе на десять процентов (выше 400 долларов за тысячу кубов). Нефть впервые с 5 декабря подорожала на 3,5 процента, котировки Brent поднялись выше 79 долларов за баррель.Напомним, что Северный морской путь имеет протяженность более трёх тысяч морских миль (5556 километров) и является кратчайшим путём между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, арктика, перевозчики, ближний восток, хуситы, мид рф
Новости, Россия, Арктика, перевозчики, Ближний Восток, хуситы, МИД РФ
Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ
Северный морской путь может обеспечить безопасный альтернативный маршрут для грузовых судов, желающих избежать атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Николая Корчунова 19 декабря сообщает РИА Новости
В последнее время мировые перевозчики один за другим объявляют о приостановке следования своих судов через Красное море на фоне угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли, что подтверждается уже несколькими обстрелами. Остановили свои транспорты британская BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk.
"Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений соответствующих документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути", - пояснил Корчунов.
Участники рынка морского страхования Лондона после сообщений о нападениях на суда расширили зону повышенного риска в Красном море. Возможные перебои с поставками энергоносителей уже подняли биржевые цены на газ в Европе на десять процентов (выше 400 долларов за тысячу кубов). Нефть впервые с 5 декабря подорожала на 3,5 процента, котировки Brent поднялись выше 79 долларов за баррель.
Напомним, что Северный морской путь имеет протяженность более трёх тысяч морских миль (5556 километров) и является кратчайшим путём между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России.