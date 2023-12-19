Севморпуть может стать альтернативой опасному для судов Красному морю – МИД РФ

Роман Алехин: Россия в 2024 году выбьет ВСУ из Одессы, если не вляпается в "психологический Артемовск"

Ментальная война всегда непредсказуема. И Одессу мы можем взять в следующем году. Это не шапкозакидательство. Если мы возьмем Авдеевку, на фронте будет все совсем по-другому.