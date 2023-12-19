Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 19.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 19.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-19T02:05
2023-12-19T02:05
новости
россия
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Всего украинскими военными по Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено восемь единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано пять фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз. Всего было выпущено 129 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, СЦКК

Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:05 19.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено восемь единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано пять фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз. Всего было выпущено 129 единиц различных боеприпасов.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 18:24
Владимир Васильев: Даже если ВСУ продержатся до весны, Россия уже оторвала "голову" США, запугав Запад За эти два года Вашингтон выделил Украине 111 миллиардов долларов. Но именно Россия своими военными, а не дипломатическими усилиями, пустила эти американские средства по ветру
 
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Заголовок открываемого материала
02:14В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
02:05Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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