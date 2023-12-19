https://ukraina.ru/20231219/1052213607.html

Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 19.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-19T02:05

2023-12-19T02:05

2023-12-19T02:05

новости

россия

днр

обстрелы

всу

военные преступления

сво

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0f/1041836418_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_9472dc6c85b55d54280607c9d39ba263.jpg

Всего украинскими военными по Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено восемь единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано пять фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз. Всего было выпущено 129 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк