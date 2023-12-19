https://ukraina.ru/20231219/1052213607.html
Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 19.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-19T02:05
2023-12-19T02:05
2023-12-19T02:05
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Всего украинскими военными по Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено восемь единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано пять фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз. Всего было выпущено 129 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231218/1052207408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, СЦКК
Киевские каратели за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 5 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)