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Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский
Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский - 19.12.2023 Украина.ру
Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский
Политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью для Украина.ру рассказал о том, как Олаф Шольц перехитрил Виктора Орбана во время переговоров по Украине, Украина.ру, 19.12.2023
2023-12-19T00:32
2023-12-19T00:32
2023-12-19T00:32
видео
сосновский
украина
венгрия
виктор орбан
германия
олаф шольц
фрг
владимир путин
владимир зеленский
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Политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью для Украина.ру рассказал о том, как Олаф Шольц перехитрил Виктора Орбана во время переговоров по Украине, о плевке Владимира Зеленского на Германию, о том, как ФРГ планирует финансировать Киев в 2024 году и о многом другом: 00:46 - Прямая линия с Владимиром Путиным: какой бы вопрос Александр Сосновский задал президенту России?02:02 – О том, что в Германии говорят об Олафе Шольце;05:25 – Внезапный визит Зеленского в Германию: почему президент Украины не встретился с канцлером ФРГ?08:10 – О кризисе внутри Германии;14:15 – Кому на Западе нужны переговоры с Россией?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Сосновский, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Германия, Олаф Шольц, ФРГ, Владимир Путин, Владимир Зеленский