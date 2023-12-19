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Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский

Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский - 19.12.2023 Украина.ру

Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский

Политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью для Украина.ру рассказал о том, как Олаф Шольц перехитрил Виктора Орбана во время переговоров по Украине, Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T00:32

2023-12-19T00:32

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видео

сосновский

украина

венгрия

виктор орбан

германия

олаф шольц

фрг

владимир путин

владимир зеленский

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Политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью для Украина.ру рассказал о том, как Олаф Шольц перехитрил Виктора Орбана во время переговоров по Украине, о плевке Владимира Зеленского на Германию, о том, как ФРГ планирует финансировать Киев в 2024 году и о многом другом: 00:46 - Прямая линия с Владимиром Путиным: какой бы вопрос Александр Сосновский задал президенту России?02:02 – О том, что в Германии говорят об Олафе Шольце;05:25 – Внезапный визит Зеленского в Германию: почему президент Украины не встретился с канцлером ФРГ?08:10 – О кризисе внутри Германии;14:15 – Кому на Западе нужны переговоры с Россией?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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