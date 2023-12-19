Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский - 19.12.2023 Украина.ру
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Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский
Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский - 19.12.2023 Украина.ру
Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский
Политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью для Украина.ру рассказал о том, как Олаф Шольц перехитрил Виктора Орбана во время переговоров по Украине, Украина.ру, 19.12.2023
2023-12-19T00:32
2023-12-19T00:32
видео
сосновский
украина
венгрия
виктор орбан
германия
олаф шольц
фрг
владимир путин
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Политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью для Украина.ру рассказал о том, как Олаф Шольц перехитрил Виктора Орбана во время переговоров по Украине, о плевке Владимира Зеленского на Германию, о том, как ФРГ планирует финансировать Киев в 2024 году и о многом другом: 00:46 - Прямая линия с Владимиром Путиным: какой бы вопрос Александр Сосновский задал президенту России?02:02 – О том, что в Германии говорят об Олафе Шольце;05:25 – Внезапный визит Зеленского в Германию: почему президент Украины не встретился с канцлером ФРГ?08:10 – О кризисе внутри Германии;14:15 – Кому на Западе нужны переговоры с Россией?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сосновский, украина, венгрия, виктор орбан, германия, олаф шольц, фрг, владимир путин, владимир зеленский, видео
Видео, Сосновский, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Германия, Олаф Шольц, ФРГ, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский

00:32 19.12.2023
 
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Политолог Александр Сосновский в эксклюзивном интервью для Украина.ру рассказал о том, как Олаф Шольц перехитрил Виктора Орбана во время переговоров по Украине, о плевке Владимира Зеленского на Германию, о том, как ФРГ планирует финансировать Киев в 2024 году и о многом другом:

00:46 - Прямая линия с Владимиром Путиным: какой бы вопрос Александр Сосновский задал президенту России?
02:02 – О том, что в Германии говорят об Олафе Шольце;
05:25 – Внезапный визит Зеленского в Германию: почему президент Украины не встретился с канцлером ФРГ?
08:10 – О кризисе внутри Германии;
14:15 – Кому на Западе нужны переговоры с Россией?
 
ВидеоСосновскийУкраинаВенгрияВиктор ОрбанГерманияОлаф ШольцФРГВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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01:01ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ
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00:32Украина получит миллиарды за счёт разорения жителей Германии – Александр Сосновский
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