"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в Запорожье - 18.12.2023 Украина.ру
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"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в Запорожье
"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в Запорожье - 18.12.2023 Украина.ру
"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в Запорожье
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует высокий процент поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года со стороны населения региона. Об этом Балицкий рассказал журналистам 17 декабря.
2023-12-18T16:03
2023-12-18T16:03
новости
запорожская область
евгений балицкий
михаил павлив
президентские выборы
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"Цифры называть очень сложно, потому что я не являюсь астрологом или гадалкой. Но процент будет высоким, потому что в области очень много сделано", - рассказал губернатор Запорожской области в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Балицкий уточнил, что в регионе строятся дороги, восстанавливаются школы, детские сады, выплачиваются социальные пособия. Губернатор добавил, что руководство области готово к провокациям, которые накануне президентских выборов устроить украинская сторона.Тем временем глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в новых субъектах Российской Федерации рассматривают возможность голосования на выборах президента в марте 2024 года по украинским паспортам, выданным уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года.По ее словам, некоторые жители области не успели получить российский паспорт или документы могли быть утеряны или уничтожены "в результате вражеских обстрелов, которые практически не прекращаются на территории Херсонской области".Изданию Украина.ру ситуацию, связанную с предстоящей организацией голосования в новых субъектах РФ, прокомментировал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив."Какое бы решение не было принято, оно будет должным способом реализовано. Если будет принято соответствующее специальное решение относительно того, что те граждане, которые по каким-то причинам объективно не успели получить российские паспорта, смогут проголосовать по старым документам, я уверен, что оно будет реализовано при соблюдении всех норм законодательства и безопасности", - считает Павлив.Политолог отметил, что в связи с организацией выборов не должно возникать ни конституционных, ни законодательных, ни организационных или политических проблем.Также Павлив отметил, что пока рано делать далекоидущие предположения по поводу того, будет ли на момент голосования вся территория Запорожской области под контролем Российской Федерации.
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новости, запорожская область, евгений балицкий, михаил павлив, президентские выборы
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Михаил Павлив, президентские выборы

"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в Запорожье

16:03 18.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует высокий процент поддержки Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года со стороны населения региона. Об этом Балицкий рассказал журналистам 17 декабря.
"Цифры называть очень сложно, потому что я не являюсь астрологом или гадалкой. Но процент будет высоким, потому что в области очень много сделано", - рассказал губернатор Запорожской области в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Балицкий уточнил, что в регионе строятся дороги, восстанавливаются школы, детские сады, выплачиваются социальные пособия. Губернатор добавил, что руководство области готово к провокациям, которые накануне президентских выборов устроить украинская сторона.
Тем временем глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что в новых субъектах Российской Федерации рассматривают возможность голосования на выборах президента в марте 2024 года по украинским паспортам, выданным уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года.
По ее словам, некоторые жители области не успели получить российский паспорт или документы могли быть утеряны или уничтожены "в результате вражеских обстрелов, которые практически не прекращаются на территории Херсонской области".
Изданию Украина.ру ситуацию, связанную с предстоящей организацией голосования в новых субъектах РФ, прокомментировал политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
"Какое бы решение не было принято, оно будет должным способом реализовано. Если будет принято соответствующее специальное решение относительно того, что те граждане, которые по каким-то причинам объективно не успели получить российские паспорта, смогут проголосовать по старым документам, я уверен, что оно будет реализовано при соблюдении всех норм законодательства и безопасности", - считает Павлив.
Политолог отметил, что в связи с организацией выборов не должно возникать ни конституционных, ни законодательных, ни организационных или политических проблем.
Также Павлив отметил, что пока рано делать далекоидущие предположения по поводу того, будет ли на момент голосования вся территория Запорожской области под контролем Российской Федерации.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря, 15:40
В ЦИК решили проводить выборы в регионах РФ с военным положениемВ регионах России, где введено военное положение, состоятся президентские выборы 2024 года. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийМихаил Павливпрезидентские выборы
 
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