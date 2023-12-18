Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052201149.html
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве - 18.12.2023 Украина.ру
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве
Уголовные дела возбудили после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале
2023-12-18T15:46
2023-12-18T15:46
военкор
новости
полиция
петербург
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101999/28/1019992877_0:241:3080:1974_1920x0_80_0_0_159bacd58c3695500dee6c2981cf631d.jpg
"В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - написала Волк.По ее словам, начальник регионального главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль работу по установлению и задержанию подозреваемых в повреждении дверей. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения.Накануне вечером военкор Роман Сапоньков написал в своем телеграм-канале, что "пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин также рассказал, что по старому месту его прописки в Петербурге "запенили дверь".
https://ukraina.ru/20231218/1052189322.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101999/28/1019992877_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_7e17945844f3d8c37e0d30bf5d4e7521.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
военкор, новости, полиция, петербург, уголовное дело
военкор, Новости, полиция, Петербург, уголовное дело

Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве

15:46 18.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкполиция МВД РФ
полиция МВД РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Уголовные дела возбудили после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале
"В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - написала Волк.
По ее словам, начальник регионального главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль работу по установлению и задержанию подозреваемых в повреждении дверей.
Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения.
Накануне вечером военкор Роман Сапоньков написал в своем телеграм-канале, что "пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин также рассказал, что по старому месту его прописки в Петербурге "запенили дверь".
дверь в квартиру Романа Сапонькова - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
09:27
К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабряКвартиры нескольких военкоров в Санкт-Петербурге атаковали. У главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушку
 
военкорНовостиполицияПетербургуголовное дело
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве
15:43Залужный выступил против усиления мобилизации
15:31Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУ
15:02Украина в лидерах по производству наркотиков, это угрожает России и Европе - Кузнецова
15:02Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тыла
14:34"Это сделано специально под мою встречу" – Залужный о прослушке в кабинете
14:23Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков
14:0019 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского
13:59На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет
13:57Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
13:33Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков
13:27Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян
13:22Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада
13:18В Крыму снова национализировали имущество украинских олигархов
13:18Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат
13:05План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря
13:04Александр Бастрыкин, биография
12:42Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа
12:23Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"
12:22"Купите квадрокоптер вместо премий": закарпатский депутат не поделил бюджет и отомстил гранатами
Лента новостейМолния