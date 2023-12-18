https://ukraina.ru/20231218/1052201149.html

Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве

Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве - 18.12.2023 Украина.ру

Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве

Уголовные дела возбудили после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале

2023-12-18T15:46

2023-12-18T15:46

2023-12-18T15:46

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уголовное дело

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"В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - написала Волк.По ее словам, начальник регионального главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль работу по установлению и задержанию подозреваемых в повреждении дверей. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения.Накануне вечером военкор Роман Сапоньков написал в своем телеграм-канале, что "пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин также рассказал, что по старому месту его прописки в Петербурге "запенили дверь".

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военкор, новости, полиция, петербург, уголовное дело