https://ukraina.ru/20231218/1052201149.html
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве - 18.12.2023 Украина.ру
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве
Уголовные дела возбудили после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале
2023-12-18T15:46
2023-12-18T15:46
2023-12-18T15:46
военкор
новости
полиция
петербург
уголовное дело
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"В Приморском районе действия злоумышленников квалифицированы по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), а в Красносельском – по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - написала Волк.По ее словам, начальник регионального главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль работу по установлению и задержанию подозреваемых в повреждении дверей. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения.Накануне вечером военкор Роман Сапоньков написал в своем телеграм-канале, что "пришли по адресу прописки, испортили дверь, потом позвонили в телефон". Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин также рассказал, что по старому месту его прописки в Петербурге "запенили дверь".
https://ukraina.ru/20231218/1052189322.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военкор, новости, полиция, петербург, уголовное дело
военкор, Новости, полиция, Петербург, уголовное дело
Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве
Уголовные дела возбудили после повреждения дверей в квартиры родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале