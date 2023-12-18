https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html

Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тыла

Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тыла - 18.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тыла

Главком ВСУ Залужный – это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любой компромат, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин

2023-12-18T15:02

2023-12-18T15:02

2023-12-18T15:02

интервью

украина

всу

россия

валерий залужный

владимир зеленский

сбу

гур моу

кирилл буданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044070756_99:8:820:413_1920x0_80_0_0_f5eceb0e526801acd27d2f3e92605813.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В кабинете главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного 17 декабря нашли прослушку, сообщил изданию "РБК-Украина" осведомлённый с ситуацией источник в военных круга. СБУ возбудила уголовное дело.- Дмитрий, почему эта информация попала в публичное пространство?- На сегодняшний день резко обострилась борьба внутри украинских элит. Причина простая – зашел в тупик выбранный Зеленским курс на конфронтацию с Россией путем ведения боевых действий. На этом фоне большую значимость приобретает любой компромат, который сливается в масс-медиа.Поэтому если уж кто и мог установить прослушку в кабинете Залужного, то только внутренние игроки. Это могут быть специалисты, нанятые Офисом президента, частные детективные агентства. В окружение Залужного внедряются нужные люди, которые проводят такие оперативные мероприятия – наблюдение, прослушивание, фиксация встреч. А затем с этим работают аналитики, и получается крупный компромат, который сливается в информационное поле.- То есть люди, установившие эти устройства, действовали в интересах нынешнего президента Украины, у которого конфликт с Залужным?- Это очень выпуклая версия и в чем-то слишком явная. Я мог бы указать и на других игроков, которые сейчас активно развиваются и борются за выживание. Это может быть руководитель ГУР Буданов, глава Офиса Ермак, Зеленский. Это могут быть американцы или британцы. Им тоже необходим компромат на первых лиц Украины, чтобы манипулировать ими. Человек легко становится жертвой манипуляторов, которые обладают компрометирующими его данными.Сейчас Украина похожа на банку с тарантулами. Они пытаются ужалить друг друга, оторвать лапы, голову. Война компроматов – результат провала Украины на Восточном фронте. И сейчас внутри элит Украины идет активный поиск, на кого все это свалить и кем пожертвовать. Идет битва за компромат.Залужный – это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любая компра.- При этом есть интересное совпадение: немецкое издание Welt сообщило, что Залужный планирует новое наступление. Главком ВСУ хочет реабилитироваться за летнее поражение, дадут ли ему это сделать?- Сама по себе идея наступления хоть этого лета, хоть следующего, утопична. Любой здравомыслящий человек понимает, что победить Россию невозможно. А прочее является пиаром, попыткой получить дополнительные деньги, преференции, статус, пожертвовав при этом сотнями тысяч жизней украинских солдат.Есть два сценария выхода из этого положения. Первый – это пожертвовать кем-то, хоть Залужным, хоть Зеленским. Второй – пообещать новое наступление. Я сторонник концепции, что, начиная с прошлого года и начала текущего, основной формат борьбы на украинском театре военных действий – информационно-психологический. Потому что для того чтобы иметь хотя бы теоретические шансы на победу, Украине нужны миллионы солдат и тысячи танков.Мы иногда сами подхватываем мифы украинской пропаганды. Куда они могут наступать, какими силами? Единственное, что они могут сделать, это положить, еще 50-100 тысяч своих солдат.Возвращаясь к вопросу о прослушке у Залужного, можно сказать, что это только начало. Мы еще увидим массу сюжетов с взаимным разоблачением, сливов. И так далее. Тарантулы в банке активизировались, и каждый понимает, что выжить может только он.- Кому адресовано недавнее заявление экс-посла в Великобритании Вадима Пристайко, что Лондон может направить британскую армию на Украину?- Украинское общество и армия очень измотаны многомесячными боевыми действиями. Растут панические настроения. Надо поддержать боевой дух тем, что якобы прибудет какой-то экспедиционный корпус из Британии. Все это делается для того чтобы на Украине теплилась надежда, что кто-то придет и поможет победить русских. В противном случае упаднические настроения приведут ситуацию к тому, что фронт и тыл начнут разваливаться. Мы видим, как сотрудники военкоматов врываются в спортивные клубы, и отлавливают людей в общественном транспорте, чтобы затащить кого-то в ряды ВСУ. Люди уже оказывают им физическое сопротивление. Еще немного и там начнутся протесты и сооруженные столкновения.- Если украинское общество находится в таком кризисе, перед нами открывается окно возможностей. Как ей воспользоваться?- Стратегия, которая была построена на изматывании потенциала Украины, сейчас начинает давать первые результаты. Учитывая, что происходит на фронте пора заняться украинским тылом. Это работа, связанная с расшатыванием внутреннего монолита, самой идеологии противостояния с Россией. На фоне провала на фронте мы можем добиться хороших результатов. Это сочетание успешных боевых действий с мощной информационно-психологической борьбой с украинскими националистами.- Как эту атаку провести наилучшим образом?- Для этого существуют интернет, масс-медиа, в том числе европейские. Люди, которые способны заниматься организационной работой по созданию групп сопротивления мобилизации, армия юристов, которая может оказывать поддержку украинцам, которые не хотят идти в ВСУ. Такая работа проводилась в 90-е годы против нас, и теперь вполне может применяться на Украине.

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20231218/1052190869.html

https://ukraina.ru/20231218/1052184426.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, всу, россия, валерий залужный, владимир зеленский, сбу, гур моу, кирилл буданов