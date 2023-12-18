https://ukraina.ru/20231218/1052197463.html

Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков

Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков - 18.12.2023 Украина.ру

Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке стран ЕС, а также рассказал о нюансах и технологии по добыче и переработки нефти в российских регионах

2023-12-18T14:23

2023-12-18T14:23

2023-12-18T14:23

видео

игорь юшков

рынок

газ

кризис

энергетика

нефть

цены

россия

ресурсы

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00:36 - Корректны ли разговоры о европейском газовом кризисе?03:58 - Что ждёт европейский энергетический рынок?07:23 - Закон о включении транспортировки нефти в расчёт средней цены Urals;10:32 - О нюансах при добыче нефти в России;13:13 - О переработке российской нефти.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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