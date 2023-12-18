https://ukraina.ru/20231218/1052197463.html
Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков
Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков - 18.12.2023 Украина.ру
Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке стран ЕС, а также рассказал о нюансах и технологии по добыче и переработки нефти в российских регионах
2023-12-18T14:23
2023-12-18T14:23
2023-12-18T14:23
видео
игорь юшков
рынок
газ
кризис
энергетика
нефть
цены
россия
ресурсы
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00:36 - Корректны ли разговоры о европейском газовом кризисе?03:58 - Что ждёт европейский энергетический рынок?07:23 - Закон о включении транспортировки нефти в расчёт средней цены Urals;10:32 - О нюансах при добыче нефти в России;13:13 - О переработке российской нефти.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, игорь юшков, рынок, газ, кризис, энергетика, нефть, цены, россия, ресурсы, добыча, спг, сво, азия, сша, украина, видео
Видео, Игорь Юшков, рынок, газ, кризис, энергетика, нефть, цены, Россия, ресурсы, добыча, СПГ, СВО, Азия, США, Украина
Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке стран ЕС, а также рассказал о нюансах и технологии по добыче и переработки нефти в российских регионах
00:36
- Корректны ли разговоры о европейском газовом кризисе?03:58
- Что ждёт европейский энергетический рынок?07:23
- Закон о включении транспортировки нефти в расчёт средней цены Urals;10:32
- О нюансах при добыче нефти в России;13:13
- О переработке российской нефти.