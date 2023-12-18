Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа - 18.12.2023 Украина.ру
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Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа
Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа - 18.12.2023 Украина.ру
Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа
Решение об отмене увеличения тарифов принял парламент Болгарии, сообщает национальное телевидение страны
2023-12-18T12:42
2023-12-18T12:42
новости
болгария
россия
транзит
газ
российский газ
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Народное собрание Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа.Есть вероятность, что решение это временное. Болгария рассматривает возвращение плана внедрения тарифов после разработки "всеобъемлющего механизма" совместно с Еврокомиссией. Об этом ранее говорил экс-премьер и лидер партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков.
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новости, болгария, россия, транзит, газ, российский газ
Новости, Болгария, Россия, транзит, газ, российский газ

Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа

12:42 18.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Решение об отмене увеличения тарифов принял парламент Болгарии, сообщает национальное телевидение страны
Народное собрание Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа.
Депутаты отменили "карательные тарифы" в связи с выдвинутым со стороны Венгрии ультиматумом и угрозой наложить вето на вступление в Шенген, сообщает издание.
Есть вероятность, что решение это временное. Болгария рассматривает возвращение плана внедрения тарифов после разработки "всеобъемлющего механизма" совместно с Еврокомиссией. Об этом ранее говорил экс-премьер и лидер партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков.
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
16 декабря, 17:41
Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировалиПрограммный совет Болгарского национального радио (БНР) запретил трансляцию интервью с послом России в Болгарии Елеонорой Митрофановой в сегодняшнем выпуске передачи "Политически некорректно“, сообщили 16 декабря в пресс-службе посольства
 
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Заголовок открываемого материала
12:42Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа
12:23Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"
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