Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Решение об отмене увеличения тарифов принял парламент Болгарии, сообщает национальное телевидение страны
Народное собрание Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа.
Депутаты отменили "карательные тарифы" в связи с выдвинутым со стороны Венгрии ультиматумом и угрозой наложить вето на вступление в Шенген, сообщает издание.
Есть вероятность, что решение это временное. Болгария рассматривает возвращение плана внедрения тарифов после разработки "всеобъемлющего механизма" совместно с Еврокомиссией. Об этом ранее говорил экс-премьер и лидер партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков.
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