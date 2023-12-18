https://ukraina.ru/20231218/1052194414.html

Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа

Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа - 18.12.2023 Украина.ру

Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа

Решение об отмене увеличения тарифов принял парламент Болгарии, сообщает национальное телевидение страны

2023-12-18T12:42

2023-12-18T12:42

2023-12-18T12:42

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Народное собрание Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа.Есть вероятность, что решение это временное. Болгария рассматривает возвращение плана внедрения тарифов после разработки "всеобъемлющего механизма" совместно с Еврокомиссией. Об этом ранее говорил экс-премьер и лидер партии "Продолжаем перемены" Кирил Петков.

https://ukraina.ru/20231216/1052175928.html

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новости, болгария, россия, транзит, газ, российский газ