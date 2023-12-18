Сербия направит наблюдателей на выборы президента России - 18.12.2023 Украина.ру
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Сербия направит наблюдателей на выборы президента России
Сербия направит наблюдателей на выборы президента России - 18.12.2023 Украина.ру
Сербия направит наблюдателей на выборы президента России
Представители Республиканской избирательной комиссии Сербии намерены принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 18 декабря рассказали в ЦИК России в своем телеграм-канале.
2023-12-18T10:24
2023-12-18T10:25
новости
президентские выборы
россия
сербия
цик
наблюдатели
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"Сербская сторона сообщила о своем намерении принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года", - говорится в сообщении.Об этом членам ЦИК РФ Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной их сербские коллеги заявили в ходе встречи в Белграде.Сербскую столицу представители российской ЦИК посетили для того, чтобы участвовать в наблюдении за голосованием на досрочных парламентских и муниципальных выборах в этой стране. Андреев и Маркина заявили, что нарушений на посещенных ими избирательных участках они не заметили.
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новости, президентские выборы, россия, сербия, цик, наблюдатели
Новости, президентские выборы, Россия, Сербия, ЦИК, наблюдатели

Сербия направит наблюдателей на выборы президента России

10:24 18.12.2023 (обновлено: 10:25 18.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Представители Республиканской избирательной комиссии Сербии намерены принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 18 декабря рассказали в ЦИК России в своем телеграм-канале.
"Сербская сторона сообщила о своем намерении принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года", - говорится в сообщении.
Об этом членам ЦИК РФ Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной их сербские коллеги заявили в ходе встречи в Белграде.
Сербскую столицу представители российской ЦИК посетили для того, чтобы участвовать в наблюдении за голосованием на досрочных парламентских и муниципальных выборах в этой стране. Андреев и Маркина заявили, что нарушений на посещенных ими избирательных участках они не заметили.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
10:04
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