Сербия направит наблюдателей на выборы президента России
10:24 18.12.2023 (обновлено: 10:25 18.12.2023)
Представители Республиканской избирательной комиссии Сербии намерены принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 18 декабря рассказали в ЦИК России в своем телеграм-канале.
"Сербская сторона сообщила о своем намерении принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года", - говорится в сообщении.
Об этом членам ЦИК РФ Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной их сербские коллеги заявили в ходе встречи в Белграде.
Сербскую столицу представители российской ЦИК посетили для того, чтобы участвовать в наблюдении за голосованием на досрочных парламентских и муниципальных выборах в этой стране. Андреев и Маркина заявили, что нарушений на посещенных ими избирательных участках они не заметили.