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Сербия направит наблюдателей на выборы президента России

Сербия направит наблюдателей на выборы президента России - 18.12.2023 Украина.ру

Сербия направит наблюдателей на выборы президента России

Представители Республиканской избирательной комиссии Сербии намерены принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 18 декабря рассказали в ЦИК России в своем телеграм-канале.

2023-12-18T10:24

2023-12-18T10:24

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"Сербская сторона сообщила о своем намерении принять участие в наблюдении на выборах президента России в марте 2024 года", - говорится в сообщении.Об этом членам ЦИК РФ Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной их сербские коллеги заявили в ходе встречи в Белграде.Сербскую столицу представители российской ЦИК посетили для того, чтобы участвовать в наблюдении за голосованием на досрочных парламентских и муниципальных выборах в этой стране. Андреев и Маркина заявили, что нарушений на посещенных ими избирательных участках они не заметили.

https://ukraina.ru/20231218/1052190254.html

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новости, президентские выборы, россия, сербия, цик, наблюдатели