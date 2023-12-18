Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial Times - 18.12.2023 Украина.ру
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Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial Times
Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial Times - 18.12.2023 Украина.ру
Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial Times
В Евросоюзе подумывают лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Об этом сообщила газета Financial Times
2023-12-18T09:41
2023-12-18T09:51
венгрия
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По словам европейских дипломатов, в ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.Этот процесс может быть заблокирован любым другим членом Евросоюза, однако, как отмечает газета, после недавних выборов в Польше в ЕС "не осталось гарантированного защитника" Венгрии.По данным издания, для начала члены ЕС планируют "продемонстрировать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану настоящую цену изоляции страны внутри ЕС, чтобы заставить поменять мнение по поводу выделения средств Украине". Если эта тактика не сработает 26 стран объединения могут заключить соглашение о помощи Киеву без участия Венгрии, но это займет больше времени и "станет лишь временным решением".На прошлой неделе Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать предоставление финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза.
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венгрия, ес, новости, украина, виктор орбан, зарубежье
Венгрия, ЕС, Новости, Украина, Виктор Орбан, Зарубежье

Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial Times

09:41 18.12.2023 (обновлено: 09:51 18.12.2023)
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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В Евросоюзе подумывают лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Об этом сообщила газета Financial Times
По словам европейских дипломатов, в ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.
Этот процесс может быть заблокирован любым другим членом Евросоюза, однако, как отмечает газета, после недавних выборов в Польше в ЕС "не осталось гарантированного защитника" Венгрии.
По данным издания, для начала члены ЕС планируют "продемонстрировать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану настоящую цену изоляции страны внутри ЕС, чтобы заставить поменять мнение по поводу выделения средств Украине". Если эта тактика не сработает 26 стран объединения могут заключить соглашение о помощи Киеву без участия Венгрии, но это займет больше времени и "станет лишь временным решением".
"Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами", - заключил один из собеседников издания.
На прошлой неделе Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать предоставление финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза.
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