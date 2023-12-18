https://ukraina.ru/20231218/1052189322.html

К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабря

К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабря - 18.12.2023 Украина.ру

К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабря

Квартиры нескольких военкоров Санкт-Петербурге атаковали. У главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушку

2023-12-18T09:27

2023-12-18T09:27

2023-12-18T09:42

хроники

эксклюзив

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Российский военкор Роман Сапоньков вечером 17 декабря сообщил о том, как неизвестные испортили ему дверь в квартиру.«Ну вот и до меня дошли украинцы в Питере. Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждём когда приедут. Этой осенью многим коллегам рассылали свиные головы. Александру Коцу приходили домой, следили. Сам я в зоне СВО, это все знают, а почитатели бывшей Украины, как всегда, воюют с мирными гражданами. В этом их суть», — написал он в своём телеграм-канале.Он выложил запись разговора с угрожавшим."Наша записка такая: "Обос***ные оккупанты, убирайтесь на**й с территории Украины, ведь сдохните". Я твою дверь снова обо**у", - говорил голос с сильным украинским акцентом.Также военкор сообщил, что поначалу полиция отказывалась приезжать."Полиция приезжать отказалась. Сказали, что угрозы жизни не было, а коридорные двери у нас вообще установлены незаконно, поэтому если будем продолжать активность, то двери могут и снести. Россия-матушка. И почему я не удивлён", - отметил Сапоньков.Волонтёр Алексей Живов указал на ненормальность ситуации."Ждуны спокойно разгуливают по Питеру. Достают заботливо слитые структурами (привет защите персональных данных) в сеть домашние адреса тех, кто помогает армии. Местная полиция даже не пытается имитировать активную защиту участников СВО, а просто предупреждает, что "еще раз обратишься, тебе хуже будет". Спасибо, братцы. От души", - отметил он.Позднее стало известно, что в Санкт-Петербурге атаковали ещё одну квартиру."Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере, из данных старого паспорта, слитого укропам. Заявление полиция приняла, но как-то без огонька. Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали. Ну, это пока. Привет с Донбасса. P. S. Уже сняли данные с камер, надеюсь, и делом коллеги займутся так же плотно", - написал военкор Дмитрий Стешин в своём телеграм-канале.В ночь на 18 декабря Сапоньков сообщил, что полиция всё же обратила внимание на его заявление."Полиция приехала в 22:30. Спасибо больше контролирующим службам", - отметил Сапоньков.Его коллега, военкор Александр Коц обратил внимание на разницу в подходах правоохранительных органов двух столиц."Хорошо, что полиция все-таки доехала до квартиры Романа Сапонькова, дверь в которую запенили какие-то бандеровские фанбои. Плохо, что спустя два года после начала СВО это решается в ручном режиме. В один день монтажной пеной в Питере залили двери двух журналистов. Помимо Сапонькова пришли и по адресу бывшей прописки Стешина. К нему полиция приехала, но почему-то не стала смотреть камеры. Сапонькову вообще сначала отказали в вызове. Но после соответствующей реакции из Москвы, прибыли на место. В Москве, кстати, совсем другой подход. И наряд приезжает моментально, и ЦПЭ тут же подключается, и камеры смотрят вместе с потерпевшим. Собственно, по ним столичные силовики на раз вычислили человека, который следил за моей семьёй", - отметил Коц.Он отметил, что после убийства в Санкт-Петербурге Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, подход местных правоохранителей должен был бы измениться."Не знаю, что это за питерский расслабон такой. После убийства Владлена Татарского там на такие выходки автоматически стойка должна быть. Тем более что фанбои засветились на камерах. Но вообще надо уже понять, что война идёт не где-то далеко, на "новых территориях", а в наших городах. И при агрессивной агентурной работе противника уже неважно, насколько близко или далеко эти города от зоны СВО. Поезда вон и на БАМе взрывают", - подчеркнул военкор.Основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский также обратил внимание на произошедшее."Уже во время СВО мне пришлось остановиться в третьеразрядной подмосковной гостинице и ощутить все прелести картонных стен. Поспать мне не удалось - в ухо била едва приглушенная музыка и подпевающие ей нетрезвые голоса. "Я не здамся без бою!.... " было прокручено несколько раз, вызывая во мне жгучее желание заглянуть к соседям. До пяти утра я сдерживал себя, но потом все-таки сдался. Правда, открывшаяся мне картина отбила всякое желание "диалога": компания к тому времени была уже вусмерть пьяна. Да, собственно, - о чем говорить? О том, что там погибают русские, а вы тут наслаждаетесь песнями русофобской группы? Такие не поймут. Но дело не в том, что среди нас есть такие люди, а в том, что они среди нас. И когда нашим военкорам угрожают по месту их прописки, когда совершают диверсии или снабжают противника информацией - это делают не мифические ДРГ, прокравшиеся через заслоны, - это делают вот эти люди. Их вербуют через соцсети, через родственников или иным способом... Должен признать, что в целом атмосфера в этом плане для противника благоприятная, и хотим мы, или не хотим - без ужесточения мер нам не выжить. Но репрессивные меры по доносу на тех, кто слушает украинские песни - тот ещё метод...", - подчеркнул Ходаковский.Он также рассказал о том, как несколько лет назад в Москве показывали фильм о батальоне "Восток", куда пригласили героев картины. И на неформальной части от одного из актёров он услышал уничижительное высказывание в адрес бойцов."Его, видимо, пригласили в фильм за его бархатистый баритон, а он не прочь был слегка подзаработать, - но к происходящему у него было недвусмысленное отношение. И вот это отношение - это не просто фон, - это даже, выражаясь современным языком, - тренд. Хорошо бы, чтобы к тому времени, как релоканты изъявят желание начать возвращаться, мы этот тренд победили и их встретила не очень терпимая к таким проявлениям Россия", - отметил Ходаковский.Примечательно, что украинские журналисты не раз заявляли о том, что в их руках находятся российские базы данных. Так, Анатолий Остапенко заявлял, что украинцы располагают базой "Роспаспорт". Эту же базу использовал и такой украинский журналист, как Михаил Ткач. Кроме того, по словам Остапенко, у украинских спецслужб была и слитая база ФНС.Прослушка у ЗалужногоВ кабинете главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного 17 декабря нашли прослушку, сообщил изданию РБК-Украина осведомлённый с ситуацией источник в военных кругах.По словам источника, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика."Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке помещения к работе", - рассказал источник.Информацию о прослушке со ссылкой на свои источники подтвердило и издание "Украинская правда".Позднее стало известно, что СБУ открыла уголовное производство"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Производство открыто по статье 359 ч. 2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Подчеркиваем, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы. По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", - указывалось в заявлении СБУ.Бывшая замминистра обороны Анна Маляр в свою очередь заявила, что прослушка вполне могла быть организована и украинскими спецслужбами."Немножко открою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности. Например, у носителей государственной тайны есть серьёзные ограничения даже по общению. Так, есть категория лиц с которыми нельзя без официального разрешения и инструктажа коммуницировать", - отметила она.По словам Маляр, "работа на высоких должностях — это априори работа под постоянным надзором, ведь это вопрос государственной безопасности".

https://ukraina.ru/20231217/1052183108.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив