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Микроавтобус из Донбасса: автомобиль для комсомолки, спортсменки и просто красавицы

Микроавтобус из Донбасса: автомобиль для комсомолки, спортсменки и просто красавицы - 18.12.2023 Украина.ру

Микроавтобус из Донбасса: автомобиль для комсомолки, спортсменки и просто красавицы

Советская экономика была централизованной, но это не исключало местной инициативы. Иногда в результате появлялись изделия неказистые, но функциональные. Но вот разработанный Северодонецке Луганской области микроавтобус "Старт", заметку о котором газета "Правда" поместила 18 декабря 1963 года, был настоящим шедевром дизайнерской мысли

2023-12-18T18:03

2023-12-18T18:03

2023-12-18T18:03

история

промышленность

луганская область

автомобиль

усср

хрущев

1960-е

северодонецк

история

история украины

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Этот микроавтобус часто называют самым красивым и необычным советским автомобилем вообще. "Старт" вызывал восторг у всех, кто его видел в 1960-е, и вызывает его сейчас. И в то же время судьбу этой машины можно назвать скорее несчастливойЭто пример того, когда рожденная "снизу" идея не была реализована в должном масштабе, что в сущности обрекло уникальный автомобиль на участь мелкосерийной "самоделки"."Старт" никогда не появился бы на свет, если бы не хрущёвская реформа 1957 года, в ходе которой в СССР появились советы народного хозяйства (совнархозы) — некий гибрид местных партийных и хозяйственных органов, которым были предоставлены широкие полномочия. Отныне местные руководители сами решали, что, как и когда производить предприятиям, на что именно расходовать фонды и т.п.В Луганском совнархозе работал энергичный и инициативный чиновник А.С. Антонов, возглавлявший главное автотранспортное управление. Узнав о том, что в городе Северодонецк на местной авторемонтной базе инженер Геннадий Васильевич Дьяченко экспериментирует с постройкой кузовов из стеклопластика, Антонов дал ему "зелёный свет" и поручил постройку туристического автоприцепа. После успешного завершения этого проекта было решено "замахнуться" на полноценный микроавтобус.К делу подошли основательно — в Северодонецк пригласили инженеров Якова Марковича Балясного и Бориса Федосеевича Крутенко, которые во время учебы в Харьковском автодорожном институте работали со стеклопластиком.В основу будущей машины положили конструкцию ГАЗ-21 "Волга". Автором кузова стал дизайнер Юрий Иванович Андрос, и именно ему "Старт" (такое название дали новинке) обязан своей громкой славе.Облик автомобиля получился футуристическим и одновременно очень лёгким, воздушным: вагонная компоновка, четырёхфарная система освещения (до этого использовалась только на ЗИЛ-111Г и ЗИЛ-118 "Юность"), выполненные в едином объеме с кузовом бамперы, неординарная геометрия боковых окон, острые плавники задних крыльев с расположенными под углом фонарями, слегка выступающий багажник с удобной погрузочной высотой, модная двухцветная окраска…Пожалуй, это был наиболее чистый образец "аэрокосмического стиля" в его советском понимании.Правда, за рубежом такая стилистика вышла из моды примерно в 1961 году — "Старт" соответствовал тенденциям 1959-60-го. Но в СССР и в начале 1960-х все, связанное с космосом, воспринималось более чем актуально, и машина выглядела отнюдь не "вчерашней", а, напротив, "гостьей из будущего".В интерьере "Старта" было использовано множество деталей от "Волги": руль, панель приборов, часы, приемник, даже хромированная "птица" с багажника с изображением оленя — эмблемы ГАЗа. Салон вмещал десять пассажиров. Микроавтобус развивал скорость 110 километров в час.Поскольку кузов "Старта" был изготовлен из стеклопластика, "пробить" машину в производство луганчане решили через Москву.Начало 1960-х было временем, когда полимеры воспринимались как материал будущего, и все, связанное с их применением в быту и производстве, считалось прогрессивным. Поэтому, когда в декабре 1963 года микроавтобус продемонстрировали в Государственном комитете автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, его руководитель Н.И. Строкин тут же приказал выделить Северодонецкой автобазе 50 машинокомплектов от "Волги" и разворачивать производство "Старта".Первые машины были собраны в январе 1964-го, одну из них подарили первому секретарю Компартии Украины П.Е. Шелесту.Однако затем в судьбе машины одна за другой начались "неполадки".Сначала ее идейного "отца" А.С. Антонова перевели из Луганского совнархоза в Донецкий. А потом закончились выделенные Москвой "волговские" машинокомплекты.Поскольку интерес к "Старту" не утихал, Северодонецкая база продолжала своими силами собирать микроавтобусы, но масштабы их выпуска можно было в лучшем случае назвать очень скромными: за 1964-67 годы — около ста машин.Намёк на качественное изменение судьбы интересного проекта возник осенью 1965-го.После ухода Хрущёва в отставку система совнархозов была упразднена, в СССР вновь появились профильные министерства, и министр автомобильной промышленности А.М. Тарасов попросил предоставить два экземпляра "Стартов" для государственных испытаний. Тут-то и выяснилось, что в сопоставлении с рижскими "Рафиками" донбасские "Старты" особенных преимуществ не имеют.Они выигрывали в плавности хода и управляемости, но сильно проигрывали в экономичности ("Рафик" потреблял 16 литров бензина на 100 километров, "Старт" — 21), прочности и даже в… аэродинамичности (казавшийся "обтекаемым" кузов "Старта" на самом деле таким вовсе не являлся).Несмотря на то что в прессе расписывали "удобное расположение двигателя", который "образует основание для столика", обслуживать вынесенный прямо в салон мотор "Старта" было крайне некомфортно.Ну а главным недостатком была очень высокая себестоимость производства — ведь стеклопластиковые кузова нужно выклеивать вручную. Соответственно цена на машину достигала почти 10 тысяч рублей — вдвое больше "Волги". Частный владелец "Старт" себе позволить не мог, а государству они были попросту не нужны. Словом, на массовый выпуск "Стартов" в масштабе СССР рассчитывать было нечего.Мелкосерийная сборка уникальных машин на их родине, в Северодонецке, заглохла сама собой.Были попытки выпуска "Стартов" и в других местах. Так, в 1964-65 годах около десяти машин выпустили в Донецке, куда из Луганска перешел работать А.С. Антонов. Микроавтобусы, собранные на автобазе "Главдонбассстроя", несли марку "Донбасс".Луганский автосборочный завод в 1965 году произвел шесть, а в 1966-м — еще пятнадцать микроавтобусов марки ЛАСЗ, которые отличались от "Стартов" и "Донбассов" боковой стойкой кузова (она была не скошенной, а наклоненной по ходу движения, вперёд) и более плавным ходом за счёт использования подвески ЗИМа.И, наконец, в течение 1968 года Коростеньский авторемонтный завод треста "Киевхимпром" выпустил 70 собственных "Стартов", которые были отправлены в Москву, Киев, Одессу, Львов, Тамбов, Куйбышев и Крым. Таким образом, общее количество микроавтобусов "Старт" и родственных им "Донбассов" и ЛАСЗ не превысило 200 экземпляров.На протяжении 1960-х годов эти машины использовались с разными целями — главным образом работали в качестве маршрутных такси и служебных микроавтобусов. Некоторые из них встречались на дорогах еще в 1980-х. В потоке обычных машин ни на что не похожие "Старты" всякий раз выглядели как НЛО.Время не щадило пластиковые кузова этих машин, поэтому сейчас немногочисленные уцелевшие экземпляры микроавтобуса очень высоко ценятся коллекционерами и занимают почетные места в автомобильных музеях.В истории советского автомобилестроения "Старт" остался как уникальный эксперимент, дерзкая инициатива, обернувшаяся в итоге созданием впечатляющей "вневременной" машины.Парадоксально, но, несмотря на то что по Советскому Союзу колесило всего около двухсот "Стартов", облик этого микроавтобуса был прекрасно известен всем жителям СССР: именно на нем уезжает Нина в финале всенародно любимой комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница".

https://ukraina.ru/20210819/1032088230.html

https://ukraina.ru/20210930/1032364619.html

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Вячеслав Бондаренко

Вячеслав Бондаренко

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