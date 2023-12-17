https://ukraina.ru/20231217/1052182845.html

Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря

Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря - 17.12.2023 Украина.ру

Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря

Страны спорили из-за соблюдения экологических норма при строительстве судоходного канала

2023-12-17T17:43

2023-12-17T17:43

2023-12-17T17:43

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Украина и Румыния разрешили многолетний спор, который возник при строительстве глубоководного судового хода Дунай – Черное море, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.Суть спора была в том, что Еврокомиссия и Румыния выступали против обустройства канала. Дельта Дуная имеет определенный природоохранный статус, а значит должны неукоснительно соблюдаться экологические нормы. В итоге украинская сторона переработала проект строительства, и теперь он соответствует требованиям. "Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", — подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20231215/1052132995.html

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