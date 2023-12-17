Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря - 17.12.2023 Украина.ру
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Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря
Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря - 17.12.2023 Украина.ру
Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря
Страны спорили из-за соблюдения экологических норма при строительстве судоходного канала
2023-12-17T17:43
2023-12-17T17:43
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румыния
канал
дунай
черное море
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Украина и Румыния разрешили многолетний спор, который возник при строительстве глубоководного судового хода Дунай – Черное море, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.Суть спора была в том, что Еврокомиссия и Румыния выступали против обустройства канала. Дельта Дуная имеет определенный природоохранный статус, а значит должны неукоснительно соблюдаться экологические нормы. В итоге украинская сторона переработала проект строительства, и теперь он соответствует требованиям. "Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", — подчеркнул он.
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новости, новости украины, румыния, канал, дунай, черное море
Новости, Новости Украины, Румыния, канал, Дунай, Черное море

Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря

17:43 17.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк Измаильский морской торговый порт
 Измаильский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Игорь Костин
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Страны спорили из-за соблюдения экологических норма при строительстве судоходного канала
Украина и Румыния разрешили многолетний спор, который возник при строительстве глубоководного судового хода Дунай – Черное море, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Суть спора была в том, что Еврокомиссия и Румыния выступали против обустройства канала. Дельта Дуная имеет определенный природоохранный статус, а значит должны неукоснительно соблюдаться экологические нормы.
В итоге украинская сторона переработала проект строительства, и теперь он соответствует требованиям.
"Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", — подчеркнул он.
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