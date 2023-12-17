https://ukraina.ru/20231217/1052177635.html

Атака беспилотников, послание солдата. Главное на Украине на утро 17 декабря

Атака беспилотников, послание солдата. Главное на Украине на утро 17 декабря - 17.12.2023 Украина.ру

Атака беспилотников, послание солдата. Главное на Украине на утро 17 декабря

Украина попыталась атаковать Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую область при помощи дронов. СМИ рассказали о последней воле погибшего русского солдата

2023-12-17T10:00

2023-12-17T10:00

2023-12-17T10:00

хроники

эксклюзив

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Об атаке украинских дронов сообщило Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства в 06:52.Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА."Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", - написал он в своём телеграм-канале в 07:05.Позднее стало известно о новой атаке на Волгоградскую область."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолёного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", - сообщило Минобороны РФ в 08:14.В субботу, 16 декабря, Defence Blog сообщил о том, что украинские военные получили первую партию новых дронов AQ 400 Scythe, произведённых компанией Terminal Autonomy, ранее известной как One Way Aerospace.Издание сослалось на заявление Terminal Autonomy, назвавшей поставку вехой в развитии компании. Компания сообщила, что планирует нарастить производство дронов со 100 до 500 единиц в месяц."AQ 400 Scythe представляет собой дрон большой дальности (750 км), предназначенный для запуска с коротких взлётно-посадочных полос или катапульт, способный нести полезную нагрузку до 32 кг (с возможностью увеличения до 70 кг за счет уменьшения дальности). Его отличительными особенностями являются быстрая сборка, возможности массового производства и экономическая эффективность, что делает его ключевым активом в современной войне", - отмечалось в публикации издания.Terminal Autonomy наладила производство этих дронов через сеть небольших предприятий и инжиниринговых фирм. Несмотря на то, что компания закупает комплектующие за пределами Украины, в первую очередь в Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины, сообщило издание."Украинцы выкатили данное поделие, и его ожидаемо стали у нас в пабликах высмеивать за примитивность и неказистый внешний вид. Что есть, то есть, после вылизанного по аэродинамике Бобра, этот дрон выглядит как будто его делали не просто кривыми руками детей Африки, а они ещё и в процессе на нем размножались. Но я бы не спешил стратегически высмеивать противника. Ведь примеров вполне себе приличной техники у них хватает, поэтому возможное объяснение может быть вполне логичным - эта примитивность, не от низкого уровня культуры проектирования, а из цели максимального удешевления. Натурально дендрофекальное проектирование", - прокомментировал эту публикацию бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Он отметил, что, скорее всего, эти беспилотники могут применяться для выявления российских систем противовоздушной обороны."Понятно что против нашего ПВО такие аппараты не имеют шансов, и исходя из этого и просится вывод -это и есть их главная цель. То есть борьба с ПВО в качестве ложных целей. Выманивать на них дорогостоящие ракеты, вскрывать позиции ПВО и массированным применением разряжать установки, после чего запускать вторую волну более эффективных средств нападения. Собственно как и мы поступаем, наши ложные цели тоже довольно несуразно выглядят, так что все сходится. А заявленные 30 кг БЧ, могут быть вполне реальными, с направленным назад осколочным полем - чтобы при подрыве иметь возможность повредить вертолет - перехватчик. Так что лётчикам антидронных вертушек, имеет смысл учитывать возможность подлянки от таких дронов", - указал Васильев.Пока неизвестно, какие именно дроны Украина применила для атаки на Волгоградскую, Липецкую и Ростовскую области.Последние слова солдатаТелеканал RT опубликовал предсмертное послание русского солдата, погибшего под Марьинкой."Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович, город Батайск", - гласило оно.Как отмечалось в публикации, послание было найдено при зачистке Марьинки."Сообщение было написано на стене Романом Рудаковым из Батайска. Рядом обнаружено девять тел. По предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение. Связь с ними была потеряна. Бойцы держали оборону до последнего патрона. Короткое письмо солдата настолько всех потрясло, что замполит приказал достать из стены кирпич, на котором оно было записано. Командир полка принял решение сделать памятный знак с этим камнем. Он будет храниться в штабе, рядом со знаменем части", - сообщил канал.Позже RT в своём телеграм-канале опубликовал видео с Рудаковым, который получил повестку о мобилизации спустя три месяца после демобилизации со срочной службы."Надо Родину защищать, значит. Ну а что делать? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут", - отмечал тогда боец в комментарии "Первому Ростовскому".История бойца потрясла соцсети."Позаботимся и о маме, и о сестре, и о брате. Спи спокойно, боец. Спасибо тебе за твой дух. А рано или поздно мы все уснем. И потом все проснёмся", - заявила главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.Послание Рудакова многим напомнило о посланиях красноармейцев в Великой Отечественной войны, которые, не желая сдаваться в плен, оставляли предсмертные послания потомкам. Самым известным таким посланием является надпись: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина", которую 20 июля 1941 года на руинах казармы Брестской крепости выцарапал штыком боец 132-го отдельного батальона войск НКВД Фёдор Рябов.

https://ukraina.ru/20231216/1052176546.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив