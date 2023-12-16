https://ukraina.ru/20231216/1052169818.html
Власти Польши признали фальсификацию экспертизы по смоленской катастрофе
Власти Польши признали фальсификацию экспертизы по смоленской катастрофе - 16.12.2023 Украина.ру
Власти Польши признали фальсификацию экспертизы по смоленской катастрофе
Польская комиссия по расследованию катастрофы правительственного Ту-154 под Смоленском фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов, заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец
2023-12-16T06:14
2023-12-16T06:14
2023-12-16T06:14
новости
польша
авиакатастрофа
туск
комиссия
эксперты
фальсификация
качиньский
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"Нужно делать выводы из поражений. Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идёт о престиже Польши, о престиже польского государства. Это комиссия, действующая от имени государства и обвинённая в фальсификациях, если речь идёт об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии, экспертизах американских и европейских экспертов", - сказал Грабец.Комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы ранее распорядился ликвидировать министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Во время своей так и не законченной работы комиссия представила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Причём выводы в этих доклада каждый раз делались разные, но все они сводились к обвинениям российской стороны. В гибели польской делегации обвинялись или российские авиадиспетчеры, или спецслужбы, подложившие на борт самолёта бомбу.Напомним, что польский "борт №1" Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В катастрофе погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского с супругой, высокопоставленные польские политики и военные деятели.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) через год объявил итоги расследования, согласно которым непосредственной причиной авиакатастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. В качестве системных причин были названы недостатки в подготовке лётчиков президентского отряда.Первая польская комиссия, которую возглавлял экс-главы МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолёта ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши тогда не согласились с выводами МАК и комиссии Миллера, решив создать вторую комиссию под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича, которая не могла завершить работу несколько лет.
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+7 495 645 66 01
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новости, польша, авиакатастрофа, туск, комиссия, эксперты, фальсификация, качиньский
Новости, Польша, авиакатастрофа, Туск, комиссия, эксперты, фальсификация, Качиньский
Власти Польши признали фальсификацию экспертизы по смоленской катастрофе
Польская комиссия по расследованию катастрофы правительственного Ту-154 под Смоленском фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов, заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец
"Нужно делать выводы из поражений. Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идёт о престиже Польши, о престиже польского государства. Это комиссия, действующая от имени государства и обвинённая в фальсификациях, если речь идёт об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии, экспертизах американских и европейских экспертов", - сказал Грабец.
Комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы ранее распорядился ликвидировать министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Во время своей так и не законченной работы комиссия представила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Причём выводы в этих доклада каждый раз делались разные, но все они сводились к обвинениям российской стороны. В гибели польской делегации обвинялись или российские авиадиспетчеры, или спецслужбы, подложившие на борт самолёта бомбу.
Напомним, что польский "борт №1" Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В катастрофе погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского с супругой, высокопоставленные польские политики и военные деятели.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) через год объявил итоги расследования, согласно которым непосредственной причиной авиакатастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана. В качестве системных причин были названы недостатки в подготовке лётчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия, которую возглавлял экс-главы МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолёта ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши тогда не согласились с выводами МАК и комиссии Миллера, решив создать вторую комиссию под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича, которая не могла завершить работу несколько лет.