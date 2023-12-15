https://ukraina.ru/20231215/1052166004.html

В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин

В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин - 15.12.2023 Украина.ру

В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин

Формирование правового поля в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закончено, для этого принято 62 закона. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций

2023-12-15T22:24

2023-12-15T22:24

2023-12-15T22:25

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В июле этого года председатель Госдумы заявлял, что работа по интеграции новых регионов России в её правовое пространство почти завершена - принято 54 закона и осталось принять всего три, что и предполагалось сделать в ходе осеннего парламентского сезона.

https://ukraina.ru/20231207/1051790866.html

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новости, новые регионы, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, интеграция, россия