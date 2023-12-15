https://ukraina.ru/20231215/1052166004.html
В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин
В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин - 15.12.2023 Украина.ру
В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин
Формирование правового поля в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закончено, для этого принято 62 закона. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций
2023-12-15T22:24
2023-12-15T22:24
2023-12-15T22:25
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В июле этого года председатель Госдумы заявлял, что работа по интеграции новых регионов России в её правовое пространство почти завершена - принято 54 закона и осталось принять всего три, что и предполагалось сделать в ходе осеннего парламентского сезона.
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Украина.ру
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новости, новые регионы, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, интеграция, россия
Новости, Новые регионы, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, интеграция, Россия
В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин
22:24 15.12.2023 (обновлено: 22:25 15.12.2023)
Формирование правового поля в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закончено, для этого принято 62 закона. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций
"Мы закончили формирование правового поля в новых субъектах (прим. ред. РФ), на это понадобилось год и два месяца. В Крыму и Севастополе на это ушло пять лет", – сравнил Володин.
В июле этого года председатель Госдумы заявлял, что работа по интеграции новых регионов России в её правовое пространство почти завершена - принято 54 закона и осталось принять всего три, что и предполагалось сделать в ходе осеннего парламентского сезона.