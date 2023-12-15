Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ - 15.12.2023 Украина.ру
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Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ
Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ - 15.12.2023 Украина.ру
Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ
Президент России Владимир Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных. В ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций, он сообщил, что работа по обмену пленными продолжается
2023-12-15T22:13
2023-12-15T22:13
новости
владимир путин
военнопленные
всу
сво
спецоперация
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Ранее министерство обороны России информировало, что в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек.
https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, военнопленные, всу, сво, спецоперация
Новости, Владимир Путин, военнопленные, ВСУ, СВО, Спецоперация

Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ

22:13 15.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных. В ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций, он сообщил, что работа по обмену пленными продолжается
"По обмену пленными работа идёт. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", – сказал российский лидер.
Ранее министерство обороны России информировало, что в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
03:22
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
 
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