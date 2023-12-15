Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Президент России Владимир Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных. В ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций, он сообщил, что работа по обмену пленными продолжается
"По обмену пленными работа идёт. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", – сказал российский лидер.
Ранее министерство обороны России информировало, что в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек.
03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.