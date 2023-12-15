Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ

Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации Киевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.