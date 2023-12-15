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Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно

Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно - 15.12.2023 Украина.ру

Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно

Голосование на выборах в РФ должно пройти в полном соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы

2023-12-15T21:20

2023-12-15T21:20

2023-12-15T21:20

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Глава Кремля напомнил, что российский народ – единственный источник власти в стране, потому важно соблюсти глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед Россией и её будущим. В пятницу, 8 декабря, Владимир Путин объявил о своём решении идти на новый срок в 2024 году. Напомним, очередные выборы президента намечены на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении даты голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до обозначенного дня.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, президент, президентские выборы