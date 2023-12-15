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Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно
Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно - 15.12.2023 Украина.ру
Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно
Голосование на выборах в РФ должно пройти в полном соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы
2023-12-15T21:20
2023-12-15T21:20
2023-12-15T21:20
новости
владимир путин
президент
президентские выборы
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Глава Кремля напомнил, что российский народ – единственный источник власти в стране, потому важно соблюсти глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед Россией и её будущим. В пятницу, 8 декабря, Владимир Путин объявил о своём решении идти на новый срок в 2024 году. Напомним, очередные выборы президента намечены на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении даты голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до обозначенного дня.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, президент, президентские выборы
Новости, Владимир Путин, президент, президентские выборы
Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честно
Голосование на выборах в РФ должно пройти в полном соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы
"Я считаю необходимым обозначить несколько принципиальных позиций: во-первых, всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации. Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться — и пресекаться жёстко — в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее", – сказал президент.
Глава Кремля напомнил, что российский народ – единственный источник власти в стране, потому важно соблюсти глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед Россией и её будущим.
"Безусловно, избирательная компания и само голосование должны пройти (...) в полном соответствии с конституционными демократическими процедурами прозрачно, легитимно и честно", – добавил Владимир Путин.
В пятницу, 8 декабря, Владимир Путин объявил о своём решении идти на новый срок в 2024 году. Напомним, очередные выборы президента намечены на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении даты голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до обозначенного дня.