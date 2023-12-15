Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Новое ведомство будет призвано решать проблемы всех ветеранов боевых действий. С инициативой о создании выступил депутат Сергей Миронов
На заключительном пленарном заседании сессии Госдумы руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов предложил создать в России Агентство или министерство по делам ветеранов. Он напомнил, что все участники боевых действий за русский мир из ДНР и ЛНР с мая 2014 года получили статус ветерана боевых действий, но пока он действует только на местном уровне.
Миронов отметил, что существующий сегодня Фонд "Защитники Отечества" занимается только участниками СВО.
"У нас до сих пор огромное количество ветеранов, которые, к сожалению, никак не подпадают под нормальную государственную защиту. Мы абсолютно убеждены, что всё-таки для решения задач и проблем всех ветеранов боевых действий необходимо либо агентство, либо министерство по делам ветеранов", — считает лидер фракции СРЗП.
14 декабря во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО, так как удостоверение участника боевых действий ДНР действует только на территории республики. "В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.
Владимир Путин сказал, что он знаком с проблемой. По его словам, вопрос в том, что контракты были заключены в период, когда ЛДНР не входили в состав РФ. При этом президент отметил, что есть пути признания на территории РФ документов и выдачи соответствующих документов от имени РФ. Этим занимаются соответствующие комиссии, созданы на территории ЛДНР.
Вчера, 16:05СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНРВоенные следственные органы Следственного комитета России принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Березы, которая является действующим военнослужащим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в телеграм-канале ведомства.