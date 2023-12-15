https://ukraina.ru/20231215/1052160228.html
Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин - 15.12.2023 Украина.ру
Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
Решение о строительстве Крымского моста было принято за сотню лет до этого, заявил 15 декабря президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда
2023-12-15T16:45
2023-12-15T16:45
2023-12-15T16:45
новости
крым
россия
украина
владимир путин
крымский мост
керченский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048062788_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ab7d32744f2e221ce7c9989d8d27b9e0.jpg
После вхождения Крыма в состав Российской Федерации был объявлен конкурс на инженерные взыскания по строительству моста.Движение по автодорожной части Крымского моста, самого длинного в России и в Европе, открылось 15 мая 2018 года. 19-километровое сооружение первым проверил на прочность президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа".Уже в декабре 2019 года по мосту запустили первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург – Севастополь".Мост строили по уникальной технологии. Между крымским и кубанским берегами в грунт погрузили 595 опор, на которые затем с берега один за другим надвигали пролеты. На строительстве моста работали одновременно более 10 тысяч человек.Первый железнодорожный мост через Керченский пролив был возведен еще в 1944 году. Но не выстоял первой же зимой под напором льда из Азовского моря.
https://ukraina.ru/20231128/1051450232.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048062788_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2510ec4d65e425e9cca69f25b5adb49c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, россия, украина, владимир путин, крымский мост, керченский мост
Новости, Крым, Россия, Украина, Владимир Путин, Крымский мост, Керченский мост
Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
Решение о строительстве Крымского моста было принято за сотню лет до этого, заявил 15 декабря президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда
"Такое историческое решение принималось и до нас. Первое это решение было принято Николаем II. Второе решение - Иосифом Виссарионовичем Сталиным. А мы только реализовали это решение. Но сделали это с присущим вам и строителям блеском. Сделали здорово", - заявил Путин.
После вхождения Крыма в состав Российской Федерации был объявлен конкурс на инженерные взыскания по строительству моста.
Движение по автодорожной части Крымского моста, самого длинного в России и в Европе, открылось 15 мая 2018 года. 19-километровое сооружение первым проверил на прочность президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа".
Уже в декабре 2019 года по мосту запустили первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург – Севастополь".
Мост строили по уникальной технологии. Между крымским и кубанским берегами в грунт погрузили 595 опор, на которые затем с берега один за другим надвигали пролеты. На строительстве моста работали одновременно более 10 тысяч человек.
Первый железнодорожный мост через Керченский пролив был возведен еще в 1944 году. Но не выстоял первой же зимой под напором льда из Азовского моря.