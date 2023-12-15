Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин - 15.12.2023 Украина.ру
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Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин - 15.12.2023 Украина.ру
Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
Решение о строительстве Крымского моста было принято за сотню лет до этого, заявил 15 декабря президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда
2023-12-15T16:45
2023-12-15T16:45
новости
крым
россия
украина
владимир путин
крымский мост
керченский мост
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После вхождения Крыма в состав Российской Федерации был объявлен конкурс на инженерные взыскания по строительству моста.Движение по автодорожной части Крымского моста, самого длинного в России и в Европе, открылось 15 мая 2018 года. 19-километровое сооружение первым проверил на прочность президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа".Уже в декабре 2019 года по мосту запустили первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург – Севастополь".Мост строили по уникальной технологии. Между крымским и кубанским берегами в грунт погрузили 595 опор, на которые затем с берега один за другим надвигали пролеты. На строительстве моста работали одновременно более 10 тысяч человек.Первый железнодорожный мост через Керченский пролив был возведен еще в 1944 году. Но не выстоял первой же зимой под напором льда из Азовского моря.
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новости, крым, россия, украина, владимир путин, крымский мост, керченский мост
Новости, Крым, Россия, Украина, Владимир Путин, Крымский мост, Керченский мост

Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин

16:45 15.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Решение о строительстве Крымского моста было принято за сотню лет до этого, заявил 15 декабря президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда

"Такое историческое решение принималось и до нас. Первое это решение было принято Николаем II. Второе решение - Иосифом Виссарионовичем Сталиным. А мы только реализовали это решение. Но сделали это с присущим вам и строителям блеском. Сделали здорово", - заявил Путин.

После вхождения Крыма в состав Российской Федерации был объявлен конкурс на инженерные взыскания по строительству моста.
Движение по автодорожной части Крымского моста, самого длинного в России и в Европе, открылось 15 мая 2018 года. 19-километровое сооружение первым проверил на прочность президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа".
Уже в декабре 2019 года по мосту запустили первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург – Севастополь".
Мост строили по уникальной технологии. Между крымским и кубанским берегами в грунт погрузили 595 опор, на которые затем с берега один за другим надвигали пролеты. На строительстве моста работали одновременно более 10 тысяч человек.
Первый железнодорожный мост через Керченский пролив был возведен еще в 1944 году. Но не выстоял первой же зимой под напором льда из Азовского моря.
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