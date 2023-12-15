https://ukraina.ru/20231215/1052160228.html

Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин

Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин - 15.12.2023 Украина.ру

Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин

Решение о строительстве Крымского моста было принято за сотню лет до этого, заявил 15 декабря президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда

2023-12-15T16:45

2023-12-15T16:45

2023-12-15T16:45

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После вхождения Крыма в состав Российской Федерации был объявлен конкурс на инженерные взыскания по строительству моста.Движение по автодорожной части Крымского моста, самого длинного в России и в Европе, открылось 15 мая 2018 года. 19-километровое сооружение первым проверил на прочность президент России Владимир Путин за рулем "КамАЗа".Уже в декабре 2019 года по мосту запустили первый пассажирский поезд "Санкт-Петербург – Севастополь".Мост строили по уникальной технологии. Между крымским и кубанским берегами в грунт погрузили 595 опор, на которые затем с берега один за другим надвигали пролеты. На строительстве моста работали одновременно более 10 тысяч человек.Первый железнодорожный мост через Керченский пролив был возведен еще в 1944 году. Но не выстоял первой же зимой под напором льда из Азовского моря.

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новости, крым, россия, украина, владимир путин, крымский мост, керченский мост