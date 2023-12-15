В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400 - 15.12.2023 Украина.ру
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В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400
В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400 - 15.12.2023 Украина.ру
В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400
В Белоруссии в воинских частях ВВС и войск ПВО 15 декабря началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем телеграм-канале
2023-12-15T15:26
2023-12-15T15:26
новости
белоруссия
с-400
с-300
проверка
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"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач", - сообщило ведомство.В проверке задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ". В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей, уточняется в сообщении Минобороны Белоруссии.
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новости, белоруссия, с-400, с-300, проверка
Новости, Белоруссия, С-400, С-300, проверка

В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400

15:26 15.12.2023
 
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Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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В Белоруссии в воинских частях ВВС и войск ПВО 15 декабря началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем телеграм-канале
"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач", - сообщило ведомство.
В проверке задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ". В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей, уточняется в сообщении Минобороны Белоруссии.
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