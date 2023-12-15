https://ukraina.ru/20231215/1052155906.html

В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400

В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400 - 15.12.2023 Украина.ру

В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400

В Белоруссии в воинских частях ВВС и войск ПВО 15 декабря началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем телеграм-канале

2023-12-15T15:26

2023-12-15T15:26

2023-12-15T15:26

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"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач", - сообщило ведомство.В проверке задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ". В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей, уточняется в сообщении Минобороны Белоруссии.

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новости, белоруссия, с-400, с-300, проверка