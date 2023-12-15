Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
В отношении охранника, не пустившего школьников в бомбоубежище в украинской столице, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура
Накануне во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе Киева. У детей была собака. Охранник увидел животное и не пустил подростков в помещение.
"Начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению", - говорится в материале прокуратуры.
Летом на Украине возбудили уголовное дело после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. После случившегося ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
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