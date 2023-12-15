Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве - 15.12.2023 Украина.ру
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Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве
Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве - 15.12.2023 Украина.ру
Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве
В отношении охранника, не пустившего школьников в бомбоубежище в украинской столице, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура
2023-12-15T13:25
2023-12-15T13:25
бомбоубежища
охрана
киев
новости
тревога
дети
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Накануне во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе Киева. У детей была собака. Охранник увидел животное и не пустил подростков в помещение.Летом на Украине возбудили уголовное дело после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. После случившегося ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
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бомбоубежища, охрана, киев, новости, тревога, дети
бомбоубежища, охрана, Киев, Новости, тревога, дети

Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве

13:25 15.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В отношении охранника, не пустившего школьников в бомбоубежище в украинской столице, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура
Накануне во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе Киева. У детей была собака. Охранник увидел животное и не пустил подростков в помещение.
"Начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению", - говорится в материале прокуратуры.
Летом на Украине возбудили уголовное дело после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. После случившегося ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 21:43
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