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Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве

Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве - 15.12.2023 Украина.ру

Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве

В отношении охранника, не пустившего школьников в бомбоубежище в украинской столице, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура

2023-12-15T13:25

2023-12-15T13:25

2023-12-15T13:25

бомбоубежища

охрана

киев

новости

тревога

дети

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Накануне во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе Киева. У детей была собака. Охранник увидел животное и не пустил подростков в помещение.Летом на Украине возбудили уголовное дело после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. После случившегося ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.

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бомбоубежища, охрана, киев, новости, тревога, дети